The Upper Room propone un concierto sobre la figura de Elvis Presley y el gospel

El 'XIV Ciclo de gospel' llega hoy a su fin. Tras las actuaciones del dúo Rock My Soul a mediados de diciembre en Amute y Mendelu, hoy la cita es en Kultur Etxea, con el concierto que ofrecerá The Upper Room a partir de las ocho de la tarde, centrado en la figura de Elvis Presley y el gospel.

El grupo donostiarra está formado por Mikel San José a la voz, Olatz Otxoa, Santi Romano, Karlos Etxaniz a los coros, Andoni Etxebeste a la batería y María Soriazu al bajo, todos ellos dirigidos por el pianista Iñaki Miguel. Su espectáculo musical recoge muchos de los grandes temas de este género musical, todos ellos versionados en su momento por Elvis Presley.

Iñaki Miguel explica que «no es muy sabido, pero Elvis era un apasionado de la música gospel. Fue su guía espiritual de por vida. Grabó tres álbumes de gospel a lo largo de su carrera, incluso los únicos tres premios Grammy que consiguió fueron por medio del gospel».

Durante los 80 minutos que dura la actuación, The Upper Room interpretará temas de la altura de 'Amazing Grace', 'Oh Happy Day' o 'Down by the riverside', conocidos por todo el mundo y que Presley interpretó, pero también algunas otras joyas que registradas en discos, como 'You'll never walk alone', 'I'm gonna walk dem golden stairs' o 'How great thou art', entre otras.

El conjunto donostiarra presenta un espectáculo muy dinámico y participativo, lleno de momentos de emoción y también de ritmo. El director apunta que «además será un concierto muy didáctico, en el que la gente se va a enterar de muchas cosas sobre Elvis y sobre la música gospel».

La actuación de esta tarde incluye una pequeña representación de 'Southern Gospel', en la que sonarán temas como 'Lead me, guide me', o 'I, John', así como momentos 'a capella'. Recuerda Miguel que «Elvis cantaba gospel junto a sus coristas antes y después de cada concierto. Antes en el backstage, y después en la suite del hotel. Cantaban hasta altas horas de la madrugada».