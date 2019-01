The Upper Room cerrará mañana el ciclo de gospel El del grupo donostiarra será el cuarto concierto de estas navidades en Hondarribia. Actuará en el auditorio con canciones en euskera e inglés (19.00) I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 5 enero 2019, 01:18

El conjunto donostiarra The Upper Room pondrá mañana la guinda a las conciertos de gospel que se han venido celebrando estas Navidades en Hondarribia. Primero actuó Moon Fields en Kultur Etxea, después Evening Prayer ofreció su actuación en el local de la asociación de vecinos de Mendelu y la tercera entrega fue con The Lord en el de Amute Kosta.

Mañana la cita es a las 19.00 en el auditorio, con entradas a cuatro euros que se pueden comprar en Arma plaza o en la página web de Kutxabank tickets y mañana mismo en Itsas Etxea.

The Upper Room es un grupo creado en 2004 y que forman Mikel San José, Olatz Otxoa, Aitor Morales y Karlos Etxaniz a las voces, Iñaki Miguel al piano, María Soriazu al bajo y Andoni Etxebeste a la batería. Ofrecerán un concierto de cerca de hora y media, con canciones en euskera e inglés.

Desde The Upper Room señalan que «Hondarribia nos ha visto crecer como grupo. Lejos pero muy presentes quedan aquellas primeras actuaciones en la iglesia de La Marina o en Capuchinos, así como en Mendelu, Amute o Kultur Etxea. Volvemos con la formación ampliada. La familia ha crecido, somos siete».

El grupo donostiarra incluirá en su programa algunos temas propios ya conocidos como 'Mesedez', 'Kebar Ibaian' o 'Aleluia' y también ofrecerá algunas adaptaciones como 'Egun Alaia' (Oh Happy Day) o 'Burua Altza' (Glory, Glory Hallelujah). No faltarán clásicos del gospel como 'Down By The Riverside' o 'How Great Thou Art' y, como gran novedad, presentarán dos nuevos temas que están estrenando en esta gira: 'Zeru Erdian' y 'Ez dauka Zen- tzurik'.

Su espectáculo es muy completo y dinámico. Señalan que «hay momentos de escuchar, otros de dar palmas, incluso para cantar con nosotros. El disfrute está garantizado».