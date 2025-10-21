Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los patios del fuerte de Guadalupe, donde se están realizando trabajos de adecuación. I.A.

Hondarribia

La Unión Europea se hace cargo del lavado de cara del fuerte de Guadalupe

Por espacio de tres meses y con 300.000 euros de presupuesto se están llevando a cabo trabajos de limpieza

Iñigo Aristizabal

Hondarribia

Martes, 21 de octubre 2025, 20:35

Gracias a Next Generation, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, se están llevando a cabo unas obras de ... mantenimiento y rehabilitación en el fuerte de Guadalupe. La tarea corresponde a la empresa TEUSA, con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 297.164,21euros, IVA incluido. El 100% de esa cifra llega desde Europa.

