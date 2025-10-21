La Unión Europea se hace cargo del lavado de cara del fuerte de Guadalupe

Gracias a Next Generation, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, se están llevando a cabo unas obras de ... mantenimiento y rehabilitación en el fuerte de Guadalupe. La tarea corresponde a la empresa TEUSA, con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 297.164,21euros, IVA incluido. El 100% de esa cifra llega desde Europa.

La semana pasada el alcalde y varios concejales visitaron el fuerte, para conocer en detalle cuáles son los trabajos que se están llevando a cabo. Igor Enparan destaca que «tenemos un tesoro, que mucha gente de Hondarribia no conoce, y estamos llevando a cabo unos trabajos de limpieza para acondicionar el fuerte y que las visitas al mismo sean más seguras para todos».

La arquitecta Amelia Sancho, directora de obra, explica que «se ha hecho una limpieza general para observar los daños que había en la zona del foso, los refosetes y el interior, hasta las zonas de actuación» y subraya que «había tantísima vegetación y tantísima suciedad acumulada a lo largo del tiempo que era imposible saber hasta donde llegaba el daño».

Después de esa primera fase, muy laboriosa, «vamos a ir primando actuaciones en función de los recorridos y de las prioridades que haya para garantizar la seguridad de los visitantes».

El fuerte de Guadalupe es una de las construcciones defensivas de época contemporánea más importantes de Euskadi, construido entre 1887 y 1900, a la par que los fuertes de San Marcos y Txoritokieta, ambos situados en Errenteria. Tiene una estructura poligonal rodeada por un foso de 30.000 metros cuadrados. Tenía capacidad para albergar hasta a 1.000 soldados. Su construcción formó parte de un ambicioso plan que pretendía impedir cualquier invasión extranjera a lo largo y ancho de los Pirineos. Sin embargo, el desarrollo de la ingeniería militar de la época provocó que quedase obsoleto desde su nacimiento. Sólo durante un tiempo limitado de la Guerra Civil cumplió con su cometido y en estos 125 años de historia ha sido centro de formación de reclutas, prisión y hasta almacén para guardar explosivos provenientes de los trámites aduaneros.

Visitas guiadas

De la mano de Arma Plaza Fundazioa se puede visitar el fuerte, los sábados y domingos a las 11.00. Bajo el título 'Los lugares prohibidos del fuerte de Guadalupe' se recorre gran parte de esta fortificación y en unas dos horas se visitan el foso, almacenes, cuarteles, pabellones y mucho más. La tarifa es de diez euros, gratis para menores de doce años y para hondarribitarras y se recomienda acudir con calzado adecuado.