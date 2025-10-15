Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai Barreto, a caballo entre Ilcapo y Bidasoa. ARIZMENDI

Hondarribia

Unai Barreto jugará el Campeonato del Mundo de categoría sub'17 a final de mes en Marruecos

Corea del Sur, Qatar y Túnez serán los rivales de España en la liguilla, a partir del 24 de octubre

I. A.

HONDARRIBIA.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

Unai Barreto, que junto con David Faílde logró la medalla de plata en el Mundial sub'19 en verano, disputará a finales de mes otro torneo del mismo calibre, en la categoría sub'17. Será la primera edición de esta edad y tendrá lugar en Marruecos del 24 de octubre al 2 de noviembre.

El seleccionador Raúl Entrerríos ha incluido en la lista de dieciséis al irundarra, que ya ha debutado con el Irudek Bidasoa Irun y que también ha disputado dos partidos amistosos con esta selección, contra Egipto.

Barreto, hijo del que fuera portero y hermano del jugador que ahora milita en el Alicante, juega como extremo izquierdo y como central con Ilcapo Hondarribia y participa en los entrenamientos del Bidasoa.

En la fase de grupos, España se medirá a Corea del Sur, Qatar y Túnez. Los primeros de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo accederán a semifinales, que se disputarán el 30 de octubre.

