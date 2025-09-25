Último día de la exposición de carteles y fotografías

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Hoy es el último día en el que se puede visitar, en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza, la exposición de los trabajos presentados a los concursos de cartel anunciador de fiestas y de fotografía. Arma Plaza funciona ya con el horario de invierno, de lunes a viernes de 10.00 a 19.00 y los domingos de 10.00 a 14.00.