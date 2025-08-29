Últimas regatas en Galicia para ORSA-Hondarribia antes de La Concha La trainera filial disputa, a partir de las 11.00 horas en Portugalete, los play-off por la permanencia en la liga ARC-1

Ioseba Amunarriz sigue de lider en la clasificación de mejor patrón con 140 puntos, 23 más de Xanet Gimeno (Ondarroa), segundo.

Los remeros de ORSA-Hondarribia ya se encuentran en tierras gallegas para disputar este fin de semana las dos últimas regatas fuera de Euskal Herria. Los verdes afrontan esta tarde la Bandera de Bueu con la mirada puesta en la clasificación de la Bandera de la Concha, que tendrá lugar el próximo jueves.

Las últimas jornadas no han sido las mejores para los remeros de Mikel Orbañanos, que han visto cómo Urdaibai les ha ido metiendo puntos regatas tras regata, mientras que por debajo Getaria, con una trayectoria claramente ascendente, solo se encuentra a cinco puntos en la clasificación general de la Eusko Label Liga.

Precisamente, la Esperantza será el rival a batir en la segunda tanda de la Bandeira Concello de Beue a las 18.50, en la que también bogarán San Juan y Lekittarra. A diferencia de aquí, no se espera una mar movida en Galicia, donde apenas habrá olas de medio metro de altura.

ORSA-Hondarribia B se enfrenta en los play-off a Camargo, Portugalete e Hibaika por una plaza en la ARC-1

La Ama Guadalupekoa se encontrará un escenario parecido mañana en la Bandera de Ares (12.20), en la que las tandas se establecerán según la clasificación general de la jornada anterior.

ORSA-Hondarribia es quinta en la clasificación general de la liga con 127 puntos. Lejos está ya Urdaibai con 138 puntos, mientras que Getaria acecha en la sexta plaza con 123 puntos. Ioseba Amunarriz, por su parte, continúa como líder destacado de la clasificación de mejor patrón con 140 puntos, 23 más que Xanet Gimeno (Ondarroa), segundo.

En este escenario, las ilusiones están puestas en la clasificación de La Bandera de la Concha del próximo jueves, en la que los verdes tendrán que darlo todo para lograr una de las siete plazas.

Play-off para la B

Respecto al filial masculino, la Ama Guadalupekoa disputa a partir de las 11.00 los play-off de permanencia en la ARC-1 con la regata en Portugalete. ORSA-Hondarribia tendrá en frente a Camargo, que viene de clasificarse un puesto por debajo de los verdes en la liga, y los botes de la ARC-2 Hibaika y Portugalete.

Los de Gonzalo Carrión son, a priori, los máximos favoritos para permanecer otro año más en la categoría de plata del remo después de haber terminado la liga en décimo lugar con dos grandes regatas: el sábado pasado en Bilbao lograron el octavo puesto y el domingo, en Castro, marcaron el cuarto mejor tiempo de la regata, la mejor actuación de la temporada.

La última prueba del verano para el bote filial tendrá lugar mañana en aguas de Castro, donde a partir de las 11.00 horas buscarán sellar la permanencia en la categoría.