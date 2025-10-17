Hondarribia'Txorimaloen ametsak', euskarazko lehen haurrentzako opera
2024an estreinatutako lana bihar ikusi ahal izango da Itsas Etxean
I. A.
HONDARRIBIA.
Ostirala, 17 urria 2025, 20:53
Asteburuko auditorioko bigarren musika saioa bihar izango da, igandean arratsaldeko 18:00etan. Bertan ikusi ahal izango da 'Txorimaloen ametsak'. Familia osoarentzako euskarazko jarduera da, fantasiari aurre egiteko eta ezinezkoetan sinesteko gogoz. Oso egokia 4-11 urte bitarteko haurrentzat, tutoreek lagunduta.
Juan José Ocon musikari eta orkestra zuzendariak 2024an estreinatu zuen ikuskizuna da, Errenteriako Landarbaso Abesbatza eta Villabonako Oinkari Dantza Taldearen laguntza duena, kontalariarekin batera. Instrumentuak, aldiz, txirula, klarinetea, pianoa, biolina, biola, cello, perkusioa eta akordeoia dira.
'Txorimaloen ametsak' ipuin musikal bat da, non «musika instrumentala eta korala bertso kontatu eta kantatuekin elkartzen diren, euskal dantza folklorikoaren zertzeladekin antzeztua. Gure lurreko eta gure kulturako paisaiak eta ohiturak gogora ekartzen dituen giro atsegin batean, aipatutako diziplinen bitartez txorimalo baten bizipenak ikusten dira, hala nola poza, tristura eta amorrua, besteak beste, sortzen direnetik, iragarpen guztien aurka bere ametsak errealitate bihurtzen dituen arte».
Ikuskizun hau «sinpletasunetik sortzen da. Inguru guztiz euskaldun batean, euskaldunok euskaldunontzat egina. Dantzatutako eta abestutako melodiek ikuslea tentatzen dute Txorimalo protagonistaren bizipenak kontatzen dituen ipuin trepinante batean».
Aurkeztutako istorioaren kontaketak eta egin beharreko lan guztiek izaera osoa dute euskaraz. Horregatik, hainbat balio lan-tzen dira, hala nola genero-berdintasuna, enpatia, tolerantzia, errespetua eta elkartasuna, besteak beste.