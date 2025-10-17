Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euskaldunok euskaldunentzat egindako ikuskizuna da.

Hondarribia

'Txorimaloen ametsak', euskarazko lehen haurrentzako opera

2024an estreinatutako lana bihar ikusi ahal izango da Itsas Etxean

I. A.

HONDARRIBIA.

Ostirala, 17 urria 2025, 20:53

Comenta

Asteburuko auditorioko bigarren musika saioa bihar izango da, igandean arratsaldeko 18:00etan. Bertan ikusi ahal izango da 'Txorimaloen ametsak'. Familia osoarentzako euskarazko jarduera da, fantasiari aurre egiteko eta ezinezkoetan sinesteko gogoz. Oso egokia 4-11 urte bitarteko haurrentzat, tutoreek lagunduta.

Juan José Ocon musikari eta orkestra zuzendariak 2024an estreinatu zuen ikuskizuna da, Errenteriako Landarbaso Abesbatza eta Villabonako Oinkari Dantza Taldearen laguntza duena, kontalariarekin batera. Instrumentuak, aldiz, txirula, klarinetea, pianoa, biolina, biola, cello, perkusioa eta akordeoia dira.

'Txorimaloen ametsak' ipuin musikal bat da, non «musika instrumentala eta korala bertso kontatu eta kantatuekin elkartzen diren, euskal dantza folklorikoaren zertzeladekin antzeztua. Gure lurreko eta gure kulturako paisaiak eta ohiturak gogora ekartzen dituen giro atsegin batean, aipatutako diziplinen bitartez txorimalo baten bizipenak ikusten dira, hala nola poza, tristura eta amorrua, besteak beste, sortzen direnetik, iragarpen guztien aurka bere ametsak errealitate bihurtzen dituen arte».

Ikuskizun hau «sinpletasunetik sortzen da. Inguru guztiz euskaldun batean, euskaldunok euskaldunontzat egina. Dantzatutako eta abestutako melodiek ikuslea tentatzen dute Txorimalo protagonistaren bizipenak kontatzen dituen ipuin trepinante batean».

Aurkeztutako istorioaren kontaketak eta egin beharreko lan guztiek izaera osoa dute euskaraz. Horregatik, hainbat balio lan-tzen dira, hala nola genero-berdintasuna, enpatia, tolerantzia, errespetua eta elkartasuna, besteak beste.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El presunto homicida de Zarautz vuelve a comisaría tras una reconstrucción de casi cinco horas en el lugar del suceso
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  6. 6 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  7. 7

    El caso Andic vuelve a dar un giro de guión con la investigación del hijo del fundador de Mango
  8. 8 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  9. 9 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  10. 10 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Txorimaloen ametsak', euskarazko lehen haurrentzako opera

&#039;Txorimaloen ametsak&#039;, euskarazko lehen haurrentzako opera