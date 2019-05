TXOMIN SAGARZAZU (CANDIDATO DE EAJ-PNV): «Nuestro grupo de trabajo me da mucha confianza» El partido que lidera Sagarzazu viene de una mayoría absoluta I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 24 mayo 2019, 00:22

En la que sería su tercera legislatura -segunda como alcalde-, encabeza una lista en la que los ocho primeros están actualmente en la corporación municipal.

-¿Qué balance hace de los últimos cuatro años?

DNI Edad 56 años. Profesión Profesor de Secundaria. Alcalde y anteriormente concejal. Aficiones Jugar a pala, me gustaría hacerlo más que ahora. Pasear, lectura, música y acudir a actos culturales.

-Hemos respondido a la confianza que nos dieron los ciudadanos, que fue mucha. Preparamos un plan de mandato y hemos llegado al 80% de los objetivos anunciados. Hemos cumplido las expectativas. La valoración es buena y ahora tenemos una mejor y mayor visión de la ciudad.

-Tienen una lista muy parecida en los primeros puestos.

-El grupo de trabajo se ha comportado como un gran equipo y lo tengo que agradecer. Me da confianza para los próximos cuatro años.

-¿Cómo ve que la oposición critique su mayoría absoluta y que en algunas cuestiones se hayan unido?

-Si no encontramos solución a un problema, hemos estado dispuestos a acordar con los demás grupos. No ha habido exclusivamente esa dialéctica gobierno versus toda la oposición. Los datos nos demuestran, por ejemplo en las aprobaciones de los presupuestos, que no ha habido una manera unitaria y uniforme de posicionarse por parte de los grupos de la oposición y siempre ha habido un apoyo o unas negociaciones. En el tema de Arma Plaza Fundazioa, no han compartido nuestra manera de gestionar y se entró en una dinámica en la que la fundación ha seguido funcionando, ha cumplido sus objetivos pero sin la implicación de algunos patronos que tienen derechos y obligaciones.

-¿Qué ocurre con el tema de la contratación de personal?

-El problema viene de una ley que es del PP, que no nos ha dado las oportunidades de contratación que verdaderamente necesitamos. Quien más sufre esa problemática somos los que estamos gestionando el Ayuntamiento día a día. Suena paradójico que, disponiendo de unos fondos que disponemos, no queramos mejorar la gestión. Pero, ¿quién en su sano juicio puede pensar que no queremos hacerlo?

-¿Cómo abordar a estas alturas el problema del Alarde?

-La situación del año pasado fue un punto de inflexión y estamos abordándolo utilizando el diálogo. Todos tenemos el objetivo común de mejorar la convivencia y mi ilusión es llegar a 2019 mejorándola de manera significativa, sobre todo en la calle Mayor.

-¿Qué proyectos propone para la próxima legislatura EAJ-PNV?

-Tenemos muchas propuestas concretas, que después habrá que convertir en plan de mandato, contrastando los proyectos con técnicos y con la ciudadanía. Destacaría el Plan Especial de Mendelu, necesario para el barrio y para la ciudad. Queremos mejorar y acercar el departamento de Servicios Sociales, que pasará a Muliate o a Presa. En movilidad, se hará el parking de Presa y los proyectos de Damarri. Impulsaremos un circuito básico de itinerarios peatonales y queremos mejorar la red de bidegorris.