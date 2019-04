Txomin Sagarzazu asegura haber «actuado con transparencia» en el tema de las contrataciones

En relación al escrito publicado en la sección Ttopara el pasado 18 de abril, enviado por Kotte Urtizberea, el gobierno municipal señala que «el pasado 11 de abril no aprobamos la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el tema de las contrataciones porque consideramos que los objetivos que persigue dicha propuesta se cumplen sin necesidad de tal comisión».

En este sentido, añade «haber actuado con transparencia. Los responsables técnicos son conscientes de la situación, los representantes políticos también, ya que, como no puede ser de otra manera, todos los miembros de la corporación tienen y han tenido acceso a todos los expedientes municipales, donde se halla toda la información».

Sagarzazu afirma que «en el caso de que se hubiera aceptado la creación de dicha comisión dentro del contexto electoral, sabiendo que no daría tiempo a la puesta en marcha antes de la finalización del mandato, sería muy difícil no pensar en clave electoralista, es decir, no pensar en otro objetivo no declarado como es el de poner ahora sobre la mesa una visión parcial discutible de un tema más general conocido por todos los representantes municipales para atacar la gestión del equipo de gobierno y así condicionar el debate electoral».

Para terminar, el gobierno municipal menciona desconocer «si una posible afinidad con algún grupo político municipal le hace percibir la realidad en ese sentido, pero solo nos cabe recordar que los ejes de nuestra actuación municipal siempre son la transparencia y el servicio a la ciudadanía».