Txistularien kontzertu nagusia

HondarribiaTxistularien kontzertu nagusia
Astelehena, 1 iraila 2025, 20:05
Txistularien Kontzertu Nagusiak 59. edizioa izan zuen igandean. Eguraldi txarrari aurre egin nahi izan zuten antolatzaileek eta, auditoriora joan ordez, ekitaldia Gipuzkoa plazan mantendu zen. Tamalez, iragarpenek asmatu zuten, ez larunbatean bezala, eta euripean ospatu behar izan zen kontzertua. Bertan parte hartu zuten Euskal Herriko txistulari askok, Amets eta Maddalen Arzallus bertsolariek, Kemen Dantza Taldeak, Erlaitz Metal Taldeak eta parrokiako abesbatzak. Lehenengoz zuzendari lanetan Garikoitz González ibili zen eta azken momentuan Alberto Lasari utzi zion agintea.
