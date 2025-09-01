Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
I.A.

Hondarribia

Txistularien kontzertu nagusia

Astelehena, 1 iraila 2025, 20:05

Txistularien Kontzertu Nagusiak 59. edizioa izan zuen igandean. Eguraldi txarrari aurre egin nahi izan zuten antolatzaileek eta, auditoriora joan ordez, ekitaldia Gipuzkoa plazan mantendu zen. Tamalez, iragarpenek asmatu zuten, ez larunbatean bezala, eta euripean ospatu behar izan zen kontzertua. Bertan parte hartu zuten Euskal Herriko txistulari askok, Amets eta Maddalen Arzallus bertsolariek, Kemen Dantza Taldeak, Erlaitz Metal Taldeak eta parrokiako abesbatzak. Lehenengoz zuzendari lanetan Garikoitz González ibili zen eta azken momentuan Alberto Lasari utzi zion agintea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  10. 10

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txistularien kontzertu nagusia

Txistularien kontzertu nagusia