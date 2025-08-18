Txapela para el pil pil de Aizpiolea

Iñigo Morondo Lunes, 18 de agosto 2025, 20:05 | Actualizado 20:30h. Comenta Compartir

Diez minutos antes de que acabará el plazo para entregar las cazuelas, Enrique Aizpiolea tenía la suya en el fuego, intentando ligar el pil pil a su gusto. «Es que no consigo que quede como quiero...», decía el de Meaka. Retiró el recipiente y comenzó el característico giro asociado a esta receta. «A ver si ahora, aunque no sé yo...», decía dubitativo. Un conocido le animó: «Enrique, ésta es la típica cazuela que luego gana». Y ganó.

Enrique Aizpiolea se llevó la txapela y los lotes asociados con el primer premio del Campeonato de Hondarribia de Bacalao al pil pil que el pasado viernes, 15 de agosto, acogió Damarri plaza con el sello organizador de Zumardikoak. «Es una de las actividades más emblemáticas de nuestra sociedad y que pone en valor uno de los platos más conocidos de nuestra gastronomía, fomentando al mismo tiempo la participación ciudadana y el buen ambiente en las calles de Hondarribia», aseguraban desde Zumardikoak.

Emilio de la Linde, uno de los 17 participantes que reunió el certamen, destacó precisamente ese buen ambiente «y cómo al final hemos colaborado entre todos los participantes, unos con otros. Mucho compañerismo», decía tras haber disfrutado de una jornada que estuvo, eso sí, «marcada por un calor exagerado». Emilio apuntó como, a pesar de que el bacalo al pil pil «es una receta abierta que permite innovar e incorporar otros ingredientes, al final todos los que participamos nos fuimos a la versión más clásica del plato». Bajo los toldos que se colocaron para proteger a los participantes del sol se reunieron representantes de distintas generaciones, hombres y mujeres. «Para mí es la segunda participación. Seguro que no la última. He estado muy a gusto».

A él, que compitió con la colaboración de su cuñado, y a los autores y autoras de las otras 17 cazuelas, Zumardikoak les dedicó un agradecimiento por su participación. No sólo palabras. Todos se llevaron algo. El que más, claro el ganador, y luego los otros dos que completaron el podio, Manuel Suárez (Txanpa Elkartea) y Pedro Barahona (Kurpil).

Zumardikoak aprovechó el evento para homenajear a Miguel Tovar cuya viuda y nietas participaron en la entrega de premios.

