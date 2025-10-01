La txapela del concurso de fritada se fue a Donostia

I.A. HONDARRIBIA. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Ilunpe Elkartea, de Donostia, se proclamó campeón del 'VI concurso de fritada-Memorial Juan José Lapitz', organizado por la sociedad Goxoki, el Ayuntamiento y FECOGA (Federación de Cofradías Gastronómicas y que se celebró en Arrantzale Auzoa.

Aunque la mayoría de los nueve concursantes eran de sociedades de la comarca, el triunfo se fue para Donostia, tras la deliberación del jurado compuesto por Pedro Lapitz, el cocinero Sebastián Arance y Juan Manuel Garmendia, presidente de FECOGA.