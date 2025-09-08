Tres descargas por el aniversario de Gora Ama Guadalupekoa

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:56 Comenta Compartir

Cuando el Alarde va camino de Saindua por la mañana, al paso por Gernikako Arbola la Batería de Artillería efectúa dos descargas en honor de cada compañía. Ayer hubo una tercera para Gora Ama Guadalupekoa, que estaba de aniversario.

Fanfo Alza, capitán de la compañía, recuerda que «cien por cien no lo sabemos, pero creemos que Gora Ama Guadalupekoa se fundó en 1925. Quizás surgiera unos años antes. Lo que sí sabemos es que fue una escisión amistosa de Ama Guadalupekoa. Por lo visto eran muchos integrantes en aquella compañía y decidieron partirla en dos». Celebraron el centenario el 9 de agosto con misa, comida y fiesta.