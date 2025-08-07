La Travesía de Txingudi se celebra mañana con 300 nadadores inscritos

Llegada a la meta, en la plaza de Hondarribia, en la edición del año pasado de la prueba organizada por Bidasoa XXI.

300 nadadores se han inscrito para participar, mañana sábado, en la XIX edición de la Travesía de la Bahía de Txingudi. La prueba organizada por el club Bidasoa XXI tiene este año una novedad importante: la incorporación de una categoría popular que se suma a la infantil y las absolutas.

Javier Iguiñiz, director deportivo de Bidasoa XXI, señala que el club está satisfecho con la cifra de inscritos: «son datos muy buenos. Vamos a rondar los 300, que era el límite que nos habíamos puesto», explica. También están contentos con la acogida que ha tenido esa nueva modalidad popular, a la que se han apuntado una veintena de personas. El club Bidasoa XXI decidió establecer esta categoría a fin de promocionar la natación: «Realizamos toda nuestra actividad en piscina, digamos que somos un deporte un poco 'encerrado'» en esa instalación. La Travesía de la Bahía de Txingudi «es la única oportunidad en que nuestro deporte se abre al gran público». Esta cita «es una forma de promocionarnos, de que la gente conozca lo que es esto y se anime a probar».

El director deportivo apunta también a que la natación en aguas abiertas «está en auge. Hay mucha gente a la que quizá no le guste tanto nadar en piscina, pero sí al aire libre, en un entorno natural».

700 metros o 2,5 kilómetros

Así lo harán mañana esos 300 nadadores: en primer lugar, a las 16.00, saldrán los txikis, cerca de cincuenta, que deberán completar un recorrido de 700 metros con inicio y meta en la playa de Hondarribia. Este es el mismo recorrido que se ha establecido para la nueva categoría: los nadadores de la modalidad popular, que comenzará a las 16.30, deberán nadar este mismo tramo. Desde el club valoran que es una distancia asequible «para quienes se estén iniciando en este deporte».

A las 17.00 arrancará «la prueba reina» con las categorías absolutas y más de 200 participantes: en este caso, la salida será desde el muelle de la Kai Zaharra, en el paseo de Butrón. Desde allí, los nadadores completarán «una distancia más exigente», 2,5 kilómetros, hasta llegar a la meta de la playa.