Trámites para la declaración de zona tensionada

HondarribiaTrámites para la declaración de zona tensionada
Lunes, 20 de octubre 2025, 20:39
El alcalde Igor Enparan anunció ayer que «desde el Ayuntamiento solicitaremos la declaración de zona tensionada. Hasta ahora no teníamos esa posibilidad porque Hondarribia no entraba en los criterios marcados por el Gobierno Vasco. En 2025 se nos ha abierto esta posibilidad y prevemos tramitar la solicitud antes de que finalice el año».
El consejero Denis Itxaso señaló que «esperamos recibir pronto la solicitud de Hondarribia para declararse zona tensionada. Irun ya cuenta con esa declaración y el resto de municipios de la comarca metropolitana que unen Txingudi con Donostialdea están siguiendo el mismo camino». Para Itxaso, «es importante que todas las localidades de esta conurbación compartan unos criterios homogéneos para garantizar la coherencia en las políticas de vivienda».