Tiempo de ciabogas y del último largo respecto al tiempo total
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:47
La empresa G93 Telecomunicaciones se encarga del sistema de puntuación de los patrones y establece dos parámetros. El primer criterio es el porcentaje total empleado en la zona de ciabogas, 50 metros antes y 50 metros después de la maniobra, respecto al tiempo total de la regata de cada trainera. Para moderar el impacto negativo de los mejores tiempos totales, se le suma la mitad de su raíz cuadrada.
El segundo criterio toma en cuenta el porcentaje de tiempo en el último largo de una trainera respecto a su tiempo total en la regata.
Finalmente, se unen los dos resultados concediendo el 60% del valor al criterio 1 (ciabogas) y el 40% al criterio 2 (último largo).