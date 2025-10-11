Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tiempo de ciabogas y del último largo respecto al tiempo total

La empresa G93 Telecomunicaciones se encarga del sistema de puntuación de los patrones y establece dos parámetros. El primer criterio es el porcentaje total empleado en la zona de ciabogas, 50 metros antes y 50 metros después de la maniobra, respecto al tiempo total de la regata de cada trainera. Para moderar el impacto negativo de los mejores tiempos totales, se le suma la mitad de su raíz cuadrada.

El segundo criterio toma en cuenta el porcentaje de tiempo en el último largo de una trainera respecto a su tiempo total en la regata.

Finalmente, se unen los dos resultados concediendo el 60% del valor al criterio 1 (ciabogas) y el 40% al criterio 2 (último largo).

Ioseba Amunarriz Patrón ORSA-Hondarribia«Nuestro trabajo es mantener una buena dirección, hacer que el bote vaya rápido en todo momento»Miren Garmendia Patrona Bertako-Hondarribia«En alguna regata en la que el puesto no era muy bueno, era bonito subir al barco de la organización al acabar y recibir el maillot»

