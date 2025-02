«El tesoro estará ahí, seguro»

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Miércoles, 26 de febrero 2025, 20:09 Comenta Compartir

El penúltimo capítulo del actual ciclo de 'Conoce tu ciudad' permitió viajar en el tiempo y soñar con tesoros y piratas. Los hondarribitarras Luis Toca e Iñigo Etxeberria, aficionados a la historia y a la arqueología, se fueron quinientos años atrás, a 1522, a la época en la que se produjo el asalto y confiscación del quinto real enviado por Hernán Cortes a Carlos I por parte del pirata Jean Fleury.

Aquel tesoro o parte del mismo desapareció y Toca y Etxeberria especulan que podría estar en la costa de Jaizkibel. Ya hace unos años investigaron sobre el asunto, inspeccionaron las calas de Jaizkibel y realizaron un cortometraje documental, que se pudo ver en Arma Plaza.

Reconocen que «no somos historiadores, no somos arqueólogos, pero nos gusta la historia, que Hondarribia tiene mucha, y nos gusta la aventura. Saber que en un momento dado ha podido pasar en esta zona cosas de piratas, episodios de tesoros, historias que a todos nos atraen por ese romanticismo que tienen».

El documental «lo hicimos con medios rudimentarios, también un poco por divertirnos. Y porque en aquel barco había 200 personas que luego tuvieron que volver a Hondarribia. No es fácil encontrar los nombres, porque la historia está escrita por el vencedor, que borra todo lo que puede ser en contra de él. No sabemos realmente quiénes son, si eran pescadores, si eran los soldados, si eran navarros...»

Pequeños puertos en las calas

En las calas de Jaizkibel «históricamente se realizaban desembarcos de barcos pequeños. Y hubo mucho contrabando. Hay restos que demuestran que fueron pequeños puertos pesqueros, en los que pudo haber mucha actividad. En uno de ellos hay hasta un reloj de sol para calcular las mareas. Hay argollas, barras de hierro clavadas en el suelo, plataformas, muchos caminos labrados. Ahora el acceso a algunas de esas calas es muy complicado».

Toca y Etxeberria tienen «constancia de que se han encontrado monedas antiguas en la zona. Pero es un lugar muy complicado, porque el mar mueve el fondo y en pocos días puedes perder la pista de donde habías encontrado algo. Es una costa muy batida y hacen falta muchos medios para eso». En cualquier caso, aseguran que «el tesoro estará ahí, seguro». Y si no es ese, algún otro. «Por aquí pasaba mucho oro y en aquel entonces existía el sabotaje y la piratería. Yo mismo en Getaria he encontrado lingotes. ¡De bronce, no de oro!»

Tras la charla en Arma Plaza, el 'Conoce tu ciudad' se completó con una visita a la zona en catamarán. Los asistentes pudieron dar rienda suelta a su imaginación. Pensar en cómo sería aquello 500 años atrás. En dónde estará el tesoro...

Mapas de Máximo Sagarzazu

El último 'Conoce tu ciudad' de este otoño-invierno tendrá lugar los días 7 y 8 de marzo. Se estuadirán los 'Mapas de Máximo Sagarzazu: Hondarribia dibujada desde el corazón'. Iñaki Sanz (Aranzadi) y Lupe Altuna Sagarzazu (nieta) ofrecerán la charla y la visita guiada a la exposición que se instalará en Arma Plaza.