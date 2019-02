El PNV ve tergiversación del PSE-EE y Abotsanitz sobre el tanatorio El nuevo tanatorio está proyectado para el primer solar de la calle Gabarrari. / F. PORTU Los dos partidos de la oposición recogieron un informe negativo de URA | El equipo de gobierno recuerda que «el Ayuntamiento, con el previo informe favorable del departamento de Servicios Técnicos, otorgó la licencia» I.A. Martes, 19 febrero 2019, 00:23

La semana pasada, Abotsanitz y PSE-EE hicieron público el informe de la Agencia Vasca del Agua (URA) que negaba el permiso para construir el proyectado tanatorio en la calle Gabarrari. Los dos partidos de la oposición señalaron que URA «ha tenido en cuenta las alegaciones, la normativa urbanística, la Legislación de Costas y las consideraciones efectuadas por el Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa» para frenar este proyecto.

Además, los dos partidos de la oposición «una vez más lamentamos que el equipo de gobierno tome decisiones deprisa y corriendo, respecto a proyectos importantes para el municipio».

El equipo de gobierno ha salido al paso de las valoraciones de Abotsanitza y PSE-EE y estima «necesario aclarar a la opinión pública la tergiversación realizada por los representantes políticos de estos dos partidos, de la resolución dictada por la Agencia Vasca del Agua (URA) en relación con las obras e instalación de un tanatorio en Gabarrari kalea».

Según el equipo de gobierno, «de la lectura de las afirmaciones de los representantes de Abotsanitz y PSE-EE podría deducirse que la Agencia Vasca del Agua (URA) ha denegado su autorización para la instalación de un tanatorio en Gabarrari, y que por ello la concesión de licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento es ilegal. Sin embargo, eso no es así».

Desde el PNV recuerdan que «el Ayuntamiento, en el debido ejercicio de su competencias y funciones, tras la tramitación del oportuno Expediente Administrativo, otorgó la licencia de obras solicitada para la instalación de un tanatorio en Gabarrari kalea, siguiendo el procedimiento habitual que se sigue en todos los proyectos urbanísticos que se le presentan».

Añade la nota que «en la medida que el proyecto presentado cumplía con todas las determinaciones urbanísticas de aplicación, el Ayuntamiento, con el previo informe favorable del departamento de Servicios Técnicos, otorgó la correspondiente licencia, tal y como se hace con cualquier otra actividad económica. Hay que recordar que el urbanístico es el marco en que se concreta el control municipal sobre la intención de cualquier ciudadano de ejecutar obras o instalar actividades en Hondarribia».

Distintas licencias

Aclara el equipo de gobierno que «esta licencia municipal evidentemente no suple, evita ni exime al interesado de obtener cuantas otras obligadas autorizaciones deba disponer, antes de llevar a cabo la ejecución y materialización de su proyecto, y cuyo otorgamiento corresponde a otros órganos de la Administración, como la Agencia Vasca del Agua (URA), con competencias sectoriales afectadas por ese mismo proyecto. Es decir, la obtención de la licencia municipal no significa que el mismo proyecto vaya a disponer del resto de autorizaciones que precise, e igualmente, la obtención de estas otras autorizaciones no determina que vaya a obtener la licencia municipal».

A modo de conclusión, el PNV advierte que «cierto es que se encuentran próximas las elecciones municipales, y que la crítica a las acciones del equipo de gobierno municipal va arreciando, pero ello no puede constituir una razón y menos la justificación para intentar confundir a la ciudadanía con afirmaciones incorrectas».