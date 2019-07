La tercera edición del Alardearekin Bat se celebrará el próximo domingo La ermita de Santiagotxo volverá a ser uno de los puntos de encuentro del Alardearekin Bat. / F. PORTU María Pilar Lazkanotegi será la encargada de iniciar la jornada con el corte de la cinta El recorrido comenzará a las 9.00 horas desde Gernikako Arbola E. P. HONDARRIBIA. Domingo, 21 julio 2019, 00:14

La fiesta del Alardearekin Bat ya está a la vuelta de la esquina. El próximo domingo día 28 tendrá lugar la tercera edición desde las 9.00 horas con inicio en Gernikako Arbola. Como en años anteriores, están previstas numerosas actividades en cada uno de los cinco puntos del recorrido en los que no faltarán música, gigantes, hinchables, paseos a caballo y los correspondientes pintxos y bebidas para avituallarse.

Marina Aginagalde, en representación del grupo de trabajo de Alardearekin Bat, resumió el espíritu de la jornada en la presentación ante los medios. «Es un punto de encuentro para todos los amantes del Alarde, una fiesta para vivir en familia que nos sirve para calentar motores y crear ambiente de cara al 8 de septiembre».

Como en anteriores ediciones, lamarcha transcurrirá por «lugares emblemáticos de nuestra ciudad», explicó Aginagalde. Desde Gernikako Arbola el trayecto comenzará en dirección a Amute por Kosta, donde estará instalado el primer punto de encuentro. El segundo se encontrará en Santiagotxo y el tercero en el caserío Bottika. Desde allí, a través de Muliate, el recorrido volverá a una zona urbana, concretamente a Arma Plaza, para regresar al punto de partida a través de la calle Mayor.

Para reponer fuerzas está prevista la comida popular que se celebrará en el frontón de Soroeta con un coste de 20 euros para los adultos y 10 para los niños. Los pocas entradas que quedan a la venta se pueden obtener en Laino Estetika, Legamia, librería Sokoa y la pastelería Hawaii.

Tarjeta 'Ttipa-ttapa'

Entre las novedades para esta edición se encuentran el reparto de un tríptico en el que se especifica el recorrido de la fiesta, los horarios y las diferentes actividades.

También se ha habilitado la tarjeta 'Ttipa-Ttapa', pensada para niños de entre 5 y 12 años, que podrán sellarla en cada uno de los cinco puntos de los que consta Alardearekin Bat. Deberán dejarla al final de la jornada en Gernikako Arbola para entrar dentro de un sorteo. Igualmente, se ha puesto en marcha una rifa cuyos boletos se pueden adquirir en alguno de los cincuenta y un establecimientos colaboradores.

Desde la organización también quisieron destacar la exposición prevista en el local de Alarde Fundazioa situado en Arma Plaza, que será organizada por la Banda de Música con motivo de su bicentenario. Se inaugurará en la víspera del Alardearekin Bat a las siete de la tarde.

Lazkanotegi, «ilusionada»

El ya tradicional corte de cinta con el que se iniciará la jornada correrá a cargo de María Pilar Lazkanotegi, por «todo el trabajo que ha hecho en favor del Alarde y el ámbito cultural de Hondarribia en los últimos años», detalló Marina Aginagalde. «Queremos devolverle con este homenaje un poco de todo lo que nos ha dado durante tanto tiempo».

La protagonista del corte de la cinta quiso «dar a las gracias a los que han pensado en mí. No puedo negar que me ha hecho una ilusión enorme». Lazkanotegi se acordará de mucha gente el próximo domingo. «Yo cortaré la cinta, pero pensaré en todos mis amigos, en los que trabajan en Alarde Fundazioa y en otras muchas personas». Finalmente, quiso agradecer al equipo de Alardearekin Bat por la labor que está llevando a cabo, «que no se reduce a quince días, es de todo el año».