La Subida a Guadalupe del sábado quiere mejorar la participación

Este sábado se celebrará la edición número 47 de la 'Carrocerías Euskalduna Subida a Guadalupe' y ya hay 167 inscritos. Corrieron 188 el año pasado y el Super Amara-Bidasoa Atletiko Taldea confía en rebasar esa cifra y, por qué no, subirla lo más posible para acercarse a las cuotas de participación de hace una década, con casi 400 inscritos.

A las 10.30 se dará la salida en el frontón Jostaldi y los corredores afrontarán 4,7 kilómetros con el primero llano y los demás, de ascenso. La meta estará situada en la trasera de la ermita, donde se completará la jornada con la txistorrada y entrega de premios.

Las inscripciones se pueden realizar de forma anticipada en la página web www.kirolprobak.com hasta el viernes a las 13.00 (once euros) o el sábado de 8.30 a 10.15 en el Jostaldi (quince euros).

En cuanto a la recogida de dorsal y bolsa del corredor, los inscritos antes del viernes podrán pasar por el Jostaldi el viernes de 18.00 a 20.00 y la segunda opción, también para los rezagados, es el sábado en la zona de salida.

Inicio de la temporada

Por otro lado, el Super Amara- BAT tiene abiertas las inscripciones para el curso 2025/2026 en sus diferentes actividades.

Por un lado está la escuela de atletismo, a partir de los ocho años y con grupos divididos por edades. Se dirige a niños y niñas nacidos entre 2012 y 2017 y se desarrolla tanto en Plaiaundi como en Hondartza. Se prueban todas las modalidades del atletismo, de la mano de monitores titulados.

En cuanto al grupo Biziki, son entrenamientos en grupo, al aire libre y a partir de los 14 años. Se trabaja el fortalecimiento general del cuerpo, mejora del rendimiento físico, entrenamientos de iniciación al running, prevención de lesiones, técnica de carrera, ejercicios de coordinación...

El BAT cuenta también con un grupo de atletismo adaptado, para desarrollar cualidades físicas que favorezcan la independencia funcional, mejorar habilidades coordinativas, conocer el propio cuerpo y valorar y disfrutar con la actividad física.