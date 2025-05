«Solemos tener sesiones muy vivas y muy enriquecedoras para todas»

Iñigo Aristizabal Hondarribia Sábado, 17 de mayo 2025, 20:25 | Actualizado 20:52h. Comenta Compartir

«Hace mucho que vengo al taller de literatura. No sé cuántos años, quince o más. Antes venía también al de euskera, pero ahora solo ... al de castellano». Es Amelia, de 84 años, quien explica que «lo bonito es cómo lee cada uno el mismo libro. Tú ves algo que el otro no y lo pones en común». 66 años tiene Lourdes, que se ha estrenado en esta actividad. «Me gusta muchísimo leer y me apetecía juntarme con personas que les gusta leer». Asegura que «está siendo una experiencia muy enriquecedora, sobre todo ver cómo con un mismo libro puede haber unas visiones tan distintas, interpretaciones».

De guiar a Amelia, Lourdes y las demás en los grupos de castellano y de euskera que hay en la biblioteca municipal se encarga Yurre Ugarte, escritora y guionista que lleva más de diez años en estas tareas, aunque solo tres en Hondarribia. Se muestra «encantada» porque un «club de lectura es algo enriquecedor, también para mí. Se trata de leer un libro al mes y compartir la experiencia de la lectura que ha tenido cada una o cada uno de los participantes». Tiene experiencia en otras localidades cercanas y ha notado que «los clubes en Hondarribia son súper activos, surgen sesiones muy vivas y muy enriquecedoras para todos». Opiniones distintas Es, en general, «lo que ocurre en casi todos los clubes de lectura, porque al fin y al cabo la gente que se apunta es porque quiere. Son personas que lo hacen por placer y porque quieren compartir sus experiencias de lectura». Lo más enriquecedor es que «siempre hay opiniones distintas. Precisamente se dice que nunca hay una lectura igual a otra. La diversidad de las miradas de las personas que participan es lo que enriquece los grupos y los clubes de lectura». Ugarte asegura que «jamás salgo de una sesión de un club de lectura sin que me haya aportado algo diferente a lo que yo he leído. Y eso es la grandeza, lo enriquecedor, y lo que demuestra que las tertulias literarias están vivas». Algunos libros «provocan lecturas y participaciones muy encendidas. Discusiones y opiniones de todo tipo. Y hay otros libros en torno a los cuales la lectura es más unánime, más uniforme. En el caso de los primeros, hasta nos cuesta acabar la tertulia. Pero eso es muy buena señal, tanto por parte de los participantes como del libro». Elegir los libros La programación la elige en base a varios criterios, siempre partiendo de la calidad del libro. «Un libro, si es bueno, no se agota nunca». A Ugarte le gusta «introducir diversos géneros de libros, porque así es como aprendemos y se nos amplía nuestra perspectiva de la literatura, tanto actual como pasada. En cada curso suelo introducir un clásico y podemos ver si sigue vigente, si sigue siendo un clásico o no». También «me gusta incluir géneros diferentes que no sean novelas, por ejemplo, un ensayo narrativo». Entiende que «hoy en día la literatura es muy amplia, abarca muchos campos. Cada vez hay propuestas literarias más diferentes. Hay una amplia gama donde elegir y realmente es difícil porque hay tanto...». ¿Alguna vez ha trabajado sobre un libro suyo? «No, no procede. Sí que me han invitado a ir a club de lectura donde acaban de leer mi libro, pero yo sería incapaz de introducir en la programación uno de los míos». Mayoría femenina Tanto en los clubes de lectura de Hondarribia como en los otros en los que ha estado o está Ugarte, la mayoría de las participantes son mujeres, en torno al 90%. La escritora considera que «es bastante normal. También tiene su lógica. Quien se ha pasado toda la vida trabajando en casa o fuera de casa, cuando se retira es cuando tiene tiempo de sobra. Y algunas lo aprovechan para profundizar en la lectura».

