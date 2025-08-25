Los socialistas denuncian que no se proyecten películas en castellano

HondarribiaLos socialistas denuncian que no se proyecten películas en castellano
X. L. G.
HONDARRIBIA.
Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17
El grupo municipal socialista emitió ayer un comunicado denunciando que últimamente en la Itxas Etxea «se han dejado de proyectar películas en castellano», privando así «una posibilidad de entretenimiento y acceso a la cultura a un sector de la población de Hondarribia».
De este modo, el PSE de Hondarribia solicita al gobierno local que «vuelva a realizar proyecciones tanto en euskera como en castellano» y que su propuesta «se tenga en cuenta para la agenda cultural 2025-2026». El grupo considera que el cine «permite un contacto con la cultura de una manera sencilla y fácil».
