Los socialistas denuncian que no se proyecten películas en castellano

X. L. G. HONDARRIBIA. Lunes, 25 de agosto 2025, 20:17 Comenta Compartir

El grupo municipal socialista emitió ayer un comunicado denunciando que últimamente en la Itxas Etxea «se han dejado de proyectar películas en castellano», privando así «una posibilidad de entretenimiento y acceso a la cultura a un sector de la población de Hondarribia».

De este modo, el PSE de Hondarribia solicita al gobierno local que «vuelva a realizar proyecciones tanto en euskera como en castellano» y que su propuesta «se tenga en cuenta para la agenda cultural 2025-2026». El grupo considera que el cine «permite un contacto con la cultura de una manera sencilla y fácil».