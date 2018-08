Siempre en La Concha desde 2007 GO fit Hondarribia y Urdaibai son las únicas traineras que han remado en La Concha todos los años desde 2006. / F. DE LA HERA GO fit Hondarribia disputa hoy la clasificatoria donostiarra, una regata que no gana desde 2013 Los hondarribitarras han conocido las siete posiciones que interesan en las clasificatorias disputadas desde entonces I. A. HONDARRIBIA. Jueves, 30 agosto 2018, 00:40

La fiabilidad en la regata de La Concha en los últimos tiempos tiene dos nombres: Urdaibai y GO fit Hondarribia. Son las dos únicas traineras que han estado en los dos domingos de septiembre desde los de 2007. En ese tiempo, los vizcaínos han ganado cinco veces y una los hondarribitarras, que además han sido tres veces segundos y una terceros. Salvo en tres ocasiones, la Ama Guadalupekoa siempre ha remado el segundo domingo en la tanda de honor.

Pero para pensar en ganar, o en remar en la tanda de honor, lo primero que hay que hacer es clasificarse, y eso es lo que se pondrá en juego hoy, los siete puestos que ocuparán las traineras que acompañarán a la invitada donostiarra.

Año Clasificatoria Regata 2006 8ª, a 28 centésimas del 7º No participó 2007 1ª, 2 segundos a Urdaibai 3ª a 28'' del 1º 2008 6ª, 6 segundos al 8º 5ª a 56'' del 1º 2009 7ª, 2''88 al 8º 5ª a 49'' del 1º 2010 5ª, 15'' al 8º 6ª, a 48'' del 1º 2011 4ª, a 3'' del 1º 5ª, a 3''23 del 1º 2012 3ª, a 29 segundos del 1º 4ª, a 36'' del 1º 2013 5ª, a 3'' del 1º 1ª, 1''66 al 2º 2014 3ª, a 9 segundos del 1º 2ª, a 16'' del 1º 2015 2ª, a 92 centésimas del 1º 2ª, a 4''88 del 1º 2016 1ª, 11 segundos al 2º 2ª, a 8''84 del 1º 2017 2ª, a 4'' del 1º 4ª, a 1'14'' del 1º

Hemos cogido como referencia el 2007 porque justo el año anterior fue la última vez que GO fit Hondarribia quedó fuera de la Bandera de La Concha. Fue algo totalmente inesperado, porque los hondarribitarras estaban dominando la Liga ACT, que acabaron ganando. Incluso dos años antes se habían impuesto en La Concha, poniendo fin a una sequía que se prolongaba desde el año 1968.

El favorito se quedó fuera

Pero aquel jueves de clasificación fue de lo más raro que se ha visto en mucho tiempo. Sobre Astillero pesaba una sanción que no se cumplió y, después de una tarde con muchas reuniones y tensión, la regata clasificatoria empezó a las 20.30, casi de noche. El damnificado de todo el embrollo fue Hondarribia Arraun Elkartea, que ocupó la octava posición, a solo 28 centésimas de poder haberse clasificado.

Por suerte -y por el buen hacer de los remeros hondarribitarras-, desde 2007 la Ama Guadalupekoa siempre ha superado la clasificatoria. En 2009 por solo un puesto y tres segundos, en 2007 y 2016 como primera, y en los once años a los que nos estamos refiriendo, en todas las posiciones desde la primera hasta la séptima. Si no pasa nada raro esta tarde, GO fit Hondarribia debería superar también este año el siempre delicado trámite de la clasificatoria. Lo contrario sería una sorpresa mayúscula.

Las chicas quieren volver

Previo a la clasificatoria masculina se disputará la femenina, en la que volverá a estar Bertako Igogailuak Hondarribia. Además de Donostiarra, ya clasificada, hay siete plazas en juego y, con la lógica en la mano, Hondarribia debería adjudicarse una de esas plazas, ya que ha sido cuarta en la Liga Euskotren, habiendo ocupado la tercera posición en algunas regatas. Pero deberá pelearse su plaza.