Sesión de DJ para personas jubiladas este sábado en el Kasino Zaharra

HondarribiaSesión de DJ para personas jubiladas este sábado en el Kasino Zaharra
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:31
Mañana, sábado, la DJ Jawata Anti DJ ofrecerá una sesión dirigida expresamente a personas mayores desde las 18.00 a las 20.00. El evento ... tendrá lugar en el jardín del Kasino Zaharra, justo debajo de las escaleras del bar.
De hecho, esta iniciativa denominada 'Gora Bihotzak', nace de la propia encargada del bar, Ami, que considera que «todas las personas, sea cual sea su edad, merecen tener un espacio donde disfrutar en buena compañía». La de este sábado será la segunda sesión del proyecto, ya que la primera la organizaron en mayo y aseguran que fue «todo un éxito». Monika Weber (conocida artísticamente como Jawata Anti DJ) ofrecerá una sesión a la carta, en la que parte de las canciones han sido elegidas por las propias personas jubiladas.
