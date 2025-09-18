Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Servicios de Txingudi recogió 210 toneladas de residuos en fiestas

I. A.

HONDARRIBIA.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:11

Servicios de Txingudi ha realizado balance del dispositivo especial de limpieza urbana y recogida de residuos desplegado entre el 31 de agosto y el 12 de septiembre, en colaboración con el Ayuntamiento.

En ese tiempo, Txinzer recogió más de 210 toneladas de residuos, distribuidos entre las distintas zonas festivas. Destaca especialmente la recogida de vidrio, envases y cartón, «aunque en varios puntos la correcta separación de residuos sigue siendo un reto de mejora para futuras ediciones».

El dispositivo contaba con la colocación de containers adicionales y el añadido de 120 jornadas adicionales de trabajo, reforzando tanto el personal como los medios técnicos. Las labores de limpieza empezaban a primera hora y se intensificaban en los momentos de mayor afluencia.

Desde Servicios de Txingudi se ha puesto en valor la participación colectiva aunque insiste en «la necesidad de seguir mejorando en la separación correcta de los residuos en todos los espacios donde se celebran los eventos».

En la zona de las txosnas, la apuesta por los vasos reutilizables ha supuesto «una medida necesaria para reducir residuos de un solo uso». En esta edición se repartieron un total de 20.100 vasos, que tras su uso algunos fueron recuperados y contabilizados txozna por txozna para garantizar su correcta reutilización en próximas ediciones.

