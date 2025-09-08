«Sentimos que hay que venir a Guadalupe»

Miembros de la corporación municipal y mandos del Alarde, en la primera fila de la misa celebrada en el santuario de Guadalupe para renovar el Voto a la Virgen.

Iñigo Aristizabal Hondarribia Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:55 | Actualizado 21:13h.

Comparando con el chaparrón que cayó por la tarde o con lo que había llovido por la mañana, lo de Guadalupe fue como una bendición, porque cayó algo de agua, pero durante poco tiempo y en formato sirimiri.

En todo caso, la lluvia motivó una afluencia menor que otros años. Eso sí, hay quienes suben cueste lo que cueste. Llueva, truene o granice. Es el caso de un grupo de integrantes de Tanborrada que, sí, tienen que subir obligatoriamente pero «antes de estar en Tanborrada también veníamos. Venimos todos los años, porque nos gusta y porque sentimos que hay que venir».

Había que reconocer que «se disfruta más con buen tiempo, pero ¿qué vamos a hacer?». Sobre unas mesas de camping tenían preparado el hamaiketako. «Es la primera que lo hacemos. Antes estaba la cantina o la txosna, pero un año no hubo nada y por si acaso hemos traído la comida y bebida nosotros».

El abuelo de Mikel Jauregi decía que «si me muero la víspera, no por eso dejéis de ir en el Alarde, que es una procesión»

Por allí andaba Mikel Jauregi, integrante de la escuadra de hacheros «desde hace treintaymuchos años. Mi madre nos apuntó a mi hermano, a un amigo de él y a mí. Ella lo sentía como algo de muy adentro. Date cuenta de que mi abuelo, Pepe 'Muxarra', decía que 'si me muero la víspera, no por eso dejéis de ir en el Alarde, que es una procesión'».

Fue burgomaestre tres años y ser hachero es «algo muy especial. Entrar por el arco es algo muy grande. Sólo de contarlo me emociono. Estás esperando todo el año y cuando llega ese momento es algo imposible de explicar. Nos juntamos las filas para escuchar mejor a la Banda y seguimos cantando la melodía».

Otro que sube siempre al monte es Jon Ugarte, tambor mayor de la Tanborrada. Desfila en esa compañía desde 1992, ostenta el cargo desde 2017 pero «siempre he subido». Tanborrada es de las primeras en llegar a Guadalupe. «Sobre las once. Y tenemos al menos 45 minutos para el hamaiketako. Las compañías que van más atrás en el desfile lo dejan para después de la misa, si les da tiempo».

Para Ugarte hay dos momentos especiales el día 8: «Cuando vamos a por la bandera, que la calle Mayor se queda en silencio y es espectacular, y la diana de la Kai Zaharra, que la instauró mi padre cuando fue tambor mayor».

Ciclistas despistados

Mientras subían los autobuses de las compañías y, por el camino del Molino, los coches, también ascendían hacia Jaizkibel unos pocos ciclistas. La guardia municipal tuvo que advertir a los foráneos que no podrían seguir su camino, ya que todos los autobuses pasan Guadalupe y vuelven después a estacionarse para recoger a la tropa, creando un tapón en el inicio de la subida a Jaizkibel.

Para Borja Azpiazu, «desfilar aquí es un sentimiento diferente». Capitán de la compañía Pueblo por sexto año, teniente en los ocho anteriores, destacaba «la historia que tiene nuestra compañía, que es la más genuina. Los voluntarios que había aquel entonces formaron la compañía, la más antigua que existe». Con los cargos que ha ostentado y antes de ellos, «no he faltado nunca a Guadalupe».

Visita a la gruta

Algunos aprovecharon el día para acercarse a ver la pequeña gruta en la que hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, aprovechando que el acceso estaba abierto, al contrario de lo habitual. Como dijo una de esas personas, «hay veces que los de fuera ven más que los de casa, que no conocemos todo lo que tenemos».

