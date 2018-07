Segunda jornada para disfrutar del blues Awek, hoy en Arma plaza y mañana en la barbacoa popular. El programa para la noche en La Benta incluye tres actuaciones a partir de las 21.30 Awek actuará en el escenario de Arma plaza I.A. HONDARRIBIA. Viernes, 13 julio 2018, 02:08

Ayer arrancó la decimotercera edición del festival de blues y lo hizo a lo grande. La esperada actuación de Canned Heat se completó con la entrega del premio Hondarribia a los dos integrantes que están en la banda desde 1967.

Hoy la segunda jornada del HBF empezará de manera distinta, en el auditorio Itsas Etxea y con conciertos pedagógicos a las 10.00 y 11.30 a cargo de Belceblues y Oihan Vega. Debido a que en ediciones anteriores el auditorio se quedaba pequeño se ha decidido doblar la actuación.

10.00 y 11.30 Auditorio Itsas Etxea, concierto pedagógico. 20.00 Escenario Carlsberg (Arma plaza), Awek. 21.30 Escenario Benta, Still River. 22.30, Mark Humel and the Lone Star Review. 0.00, Crossroads II.

Ya por la tarde, a las 20.00 en el escenario Carlsberg de Arma plaza comparecerá Awek, banda francesa con 24 años de trayectoria y más de 1.600 conciertos por Europa, India, Marruecos, Canadá y EE UU. Fue elegido mejor grupo francés en 2004 y 2005, llegó a la final del IBC de Memphis en 2008 y se impuso en el EBC de Berlín en 2011. Han teloneado a BB King, John Mayall, Blues Brothers o The Yardbirds, entre otros.

De Arma plaza a La Benta, donde a las 21.30 empezará la velada con Still River, formado por cinco apasionados músicos que llevan toda la vida tocando y que se juntaron hace cinco años en Bilbao. Presentan su segundo disco, 'Wood & Wire'.

Los segundos en subir al escenario serán Mark Humel and the Lone Star Review. El veterano armonicista de Connecticut se ha rodeado de Rusty Zinn, Mike Keller, Wes Starr y RW Grigsby, algunos de los mejores representantes del blues de Texas y del West Coast.

El cierre de esta segunda noche será con un nuevo 'Crossroads', una reunión de grandes intérpretes de la escena bluesera estatal. En 2011 se hizo algo similar y se grabó un documental, del que ahora se rodará la segunda parte.

Programa de mañana

Como en años anteriores, una de las estrellas del sábado será la barbacoa popular, a partir de las 13.00 en la parte alta de La Benta y con la ambientación de Awek y Mark Hummel.

A las ocho actuarán Tia Carrol en Arma plaza y Bayou Moonshiners en la calle San pedro y el programa de La Benta desde las 21.30 incluye a Ghost Number And His Tipsy Gypsies, Chicago All Stars y Ray Gelato & The Giants.