Sandra Cuesta muestra su proyecto Liquid Gogo en Maddalen

I. A. HONDARRIBIA. Martes, 7 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

En los meses de septiembre y octubre, la artista hondarribitarra Sandra Cuesta Aizkorbe está trabajando en su proyecto Liquid Gogo en el espacio de arte contemporáneo Maddalen y propone tres sesiones abiertas al público los días 10, 17 y 24, de 19.00 a 21.00 horas.

Inspirada por la figura de Santa María Maddalena, patrona del barrio, Cuesta revisa su figura como alguien quetrabaja en una idea transformadora, liberada de la culpa, por el hecho de habitar un cuerpo.

Después de varias exposiciones colectivas, Maddalen se convierte en laboratorio, en escenario de transformación.

A través dela revisión de obras recientes y la intervención del espacio, la artista propone una visita al espacio en tres actos. Cada uno de los tres encuentros será distinto, pero juntos forman una experiencia completa.

Además de estas sesiones, los días 28, 29 y 30, de 18.00 a 20.00 horas, Maddalen abrirá sus puertas para poder conocer el trabajo realizado estos dos meses por Sandra Cuesta Aizkorbe.