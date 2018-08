«Salimos tres en la cuadrilla este año» Miércoles, 29 agosto 2018, 00:40

«Cuando me dieron la noticia, no reaccionaba», recuerda Irene, que tiene con quién compartir las experiencias de estos días. «Somos tres en la cuadrilla. Nosotras lo llevamos muy bien, pero nuestras amigas no sé si dirán lo mismo». Preguntada por los preparativos, cuenta que «el primer día que me vi con el vestido me sentí un poco rara, pero ya me veo muy bien». Entre todo lo que tiene ganas de vivir, apunta «el momento en el que vas a Gernikako Arbola mientras amanece y te cruzas con otras compañías».