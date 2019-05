La rumba catalana, protagonista de la nueva edición del festival Amua El grupo Arrels de Gràcia actuará en Itsas Etxea a las 20.00 horas. El sábado se celebrará la segunda de las tres citas previstas para este año | La jornada comenzará con un coloquio y la posterior proyección del documental 'Peret, yo soy la rumba' (17.00) E.P. HONDARRIBIA. Domingo, 26 mayo 2019, 00:29

'El muerto vivo', 'Borriquito' o 'Una lágrima' son algunos de los títulos más reconocidos de la rumba catalana, el género musical sobre el que girará una nueva edición del festival Amua el próximo sábado. La jornada contempla en su programa una parte didáctica, que estará compuesta por un coloquio y la proyección del documental 'Peret, yo soy la rumba', y otra más lúdica, que incluye el concierto del grupo Arrels de Gràcia y varias sesiones de dj.

Será el segundo de los tres micro festivales que Amua ha preparado para este año. El primero se celebró hace un par de meses con Elvis Presley como figura principal. Los organizadores confían en repetir el éxito de aquel día, en el que el auditorio se quedó pequeño para recibir a todos los amantes de la vida del rey del rock and roll.

El concejal de Cultura, Juan Luis Silanes, quiso dar las gracias a Ernesto Toledo en la presentación de la nueva edición del festival «por su profesionalidad y pasión en la organización del evento, presentes en toda la propuesta», y aprovechó para hacer un llamamiento a todos los hondarribiarras para que se acerquen al auditorio. «Es un género que quizás sea desconocido para nosotros pero que se presenta con un formato de tarde y noche muy interesante», explicó.

La rumba catalana nació en las calles de Barcelona en los años 50 y fue difundida por los gitanos de los barrios de Cera, Gràcia y Hostafrancs. «Tuvo su mayor esplendor durante la dictadura de Franco, que se la apropió», señaló Ernesto Toledo. «Es un género autóctono que le gusta a todo el mundo, que bailan mayores y jóvenes por igual y que además está muy vivo».

'Peret, yo soy la rumba'

La jornada arrancará el próximo sábado a las 17.00 horas en el auditorio. Para esa hora está previsto un coloquio que contará con varios entendidos en la materia. Estarán presentes José Manuel Gómez 'Gufi', uno de los periodistas más acreditados del mundo del flamenco y la rumba catalana, Paloma Zapata, la directora del documental 'Peret, yo soy la rumba', Jonatan Jiménez, cantante de Arrels de Gràcia, y el DJ Fonki Cheff, que ofrecerá un pequeño taller sobre la técnica del scratch mezclada con rumba catalana. «Si la gente acude al debate el disfrute de la película posteriormente es mayor», recomendó Toledo.

Al término de la tertulia dará comienzo el documental 'Peret, yo soy la rumba', que ha sido premiado recientemente en un festival australiano. La cinta de 90 minutos repasa la vida y obra del artista catalán a través de imágenes inéditas y experiencias relatadas en primera persona por los que mejor le conocieron.

«Probablemente sea el mayor exponente pero no es el único», reconoció Ernesto Toledo. «Él no la inventó pero fue uno de los pioneros. La adecuó al formato pop con canciones de dos minutos y un estribillo, cosa que antes no existía, y fue el primero en grabarla. Era una persona incansable, muy trabajadora».

Fin de fiesta en el Uxoa

Tras un descanso aproximado de una hora, para las 20.00 está programado el inicio del concierto de Arrels de Gràcia. «Está considerado el mejor grupo de rumba tradicional y cantan en catalán. Está integrado por gitanos, un hecho que nos parece interesante porque la rumba catalana es su mayor exponente y hay que darles el lugar que se merecen», expresó el promotor.

Durante el concierto tocarán sus propias canciones pero también harán versiones de Peret. «Buscamos una parte didáctica pero por encima de todo está la lúdica. Queremos que la gente cante, baile y se lo pase bien».

Las entradas para el documental (2 euros) y para el posterior concierto (5 euros) se pueden adquirir a través de la página web de Kutxabank Tickets, la oficina de Arma Plaza, o en el mismo auditorio desde dos horas antes el día de su celebración.

Los que deseen alargar la jornada podrán hacerlo desplazándose unos metros hasta el bar Uxoa. Allí se celebrará el fin de fiesta con dos sesiones de dj. La primera, a las 22.30 horas, estará dirigida por José Manuel Gómez, DJ Gufi, y la segunda, a las 11.30, por DJ Fonki Cheff.