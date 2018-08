La riojana Joana Soldevilla se impuso en el concurso de pintura al aire libre de Emeki La presidenta de Emeki, Kontxi Galardi, con la ganadora, Joana Soldevilla. / FOTOS: F. DE LA HERA Alvaro Gil, de Garaioa, y Juan José Altuna, de Bergara, completaron el podio | 26 pintores participaron en la vigesimoquinta edición del concurso I.A. HONDARRIBIA. Martes, 7 agosto 2018, 00:17

Emeki Elkartea celebró la vigesimoquinta edición de su concurso de pintura al aire libre, presidido por el fuerte calor y en el que participaron 26 artistas de distintas procedencias, como se puede comprobar en lo variado que quedó el cuadro de honor, con dos navarros, una riojana y un guipuzcoano. El sellado de los cuadros era entre 9.00 y 11.00 y la entrega, entre 17.00 y 18.00, por lo que tuvieron siete-ocho horas para plasmar en sus lienzos algún paisaje, rincón o escultura de la ciudad.

Teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registraron el domingo, en la elección del tema no solo pesaba este, sino que en muchos casos los pintores terminaban decidiéndose por determinada ubicación si les iba a ofrecer más sombra durante tantas horas.

Una vez que los cuadros fueron entregados en Gipuzkoa plaza, entró en acción el jurado, que estuvo compuesto en esta ocasión por Naiara Goikoetxea, Iñaki Gracenea, Javier Sagarzazu, Isabel Arrillaga e Itsaso Labari.

La riojana Joana Soldevilla fue la ganadora y se embolsó 1.000 euros. Cuando se notificó su nombre no podía ocultar su alegría. «Estoy super contenta. Hacía dos o tres años que no venía a este concurso, antes ya había participado más veces y una vez fui tercera». En cuanto a su cuadro, explicó que «Hondarribia tiene muchísimos temas, pero los que a mí me interesan son los que tienen más vida y por eso me he decidido por el mercado».

Segundo puesto y ganador, por lo tanto, de 700 euros fue Alvaro Gil, de Garaioa, quien se decidió por la calle Santiago porque «me llamó la atención el toldo verde. Me encanta el verde. Después ha aparcado una moto y me ha venido muy bien. Es un cuadro de puro antojo y le he metido mucha información, me gusta pintar cosas que tengan mucha infomación y escribir palabras que aludan al día». Era la primera vez que concursaba.

En cambio desde Bergara, varias veces ha venido Juan José Altuna, que regresó a casa con el tercer premio y 500 euros. «Antes ya había ganado algún otro premio, siempre apetece venir aquí». El domingo «me llamó la atención ese barco abandonado en un muelle que ha cambiado mucho en los últimos años. Me gusta el sitio y tenía una composición interesante con el barco, el muelle y Hendaia al fondo».

El cuadro de honor se completó con el accésit para Albert Sesma, de Cintruenigo, merecedor de una enmarcación en Atrezzo. «Me he decantado por el mar porque yo, al ser de interior, no suelo poder verlo ni pintarlo. He pasado mucha calor pero estoy feliz con la experiencia y con este premio».

Desde la organización quisieron agradecer a los artistas participantes, al jurado y a los colaboradores del concurso, especialmente Ayuntamiento, Done Pedro Kontserbak y Atrezzo.