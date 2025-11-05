Revisión de la ordenanza sobre protección y tenencia responsable de animales Hasta este sábado se puede consultar el escrito en la web y realizar aportaciones

La ordenanza busca el bienestar de los animales y la convivencia con los demás ciudadanos.

El Ayuntamiento está revisando y prevé actualizar la ordenanza sobre protección y tenencia responsable de animales de compañía.

Desde el consistorio entienden que «la tenencia de animales domésticos forma parte de la vida cotidiana de muchas familias hondarribitarras y en los últimos años ha aumentado notablemente el número de personas que conviven con ellos. Esta realidad muestra una mayor sensibilidad hacia su cuidado y bienestar, pero también genera nuevos retos de convivencia, higiene urbana y prevención del abandono y maltrato animal».

La ordenanza actualmente vigente fue aprobada en un contexto normativo y social muy diferente y ha quedado desfasada frente a las nuevas obligaciones y derechos establecidos en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta situación genera dificultades en la actuación de la Policía Local y de los servicios municipales, así como falta de seguridad jurídica para las personas propietarias y tenedoras de animales.

En este contexto, el Ayuntamiento ha considerado imprescindible actualizar el marco normativo, adaptándolo a la legislación vigente y dotando tanto a la ciudadanía como a los servicios municipales de herramientas eficaces para su aplicación.

El objetivo principal de esta actualización de la ordenanza es la protección y regulación de la tenencia de animales de compañía en Hondarribia.

Dentro de este decorado hay una lista de intenciones. Por un lado, garantizar el bienestar de los animales y promover una tenencia responsable por parte de sus propietarios y propietarias. También, favorecer la convivencia ciudadana, evitando conflictos y molestias en los espacios públicos. Por otro lado, reforzar la seguridad jurídica mediante la adecuación de la normativa municipal a la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Y, por último, establecer mecanismos eficaces de control, conservación de la higiene urbana y sanción de conductas contrarias a la normativa.

En este momento la reescritura de la ordenanza se encuentra en el primer paso, el de la consulta previa en la página web www.hondarribia.eus. La ciudadanía tiene de plazo hasta este sábado para analizar el nuevo documento y aportar sugerencias sobre los aspectos que debería abordar la futura normativa.