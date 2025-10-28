«Para mí esta residencia artística en el espacio Maddalen está siedo muy rica»

Sandra Cuesta, durante una de las jornadas de puertas abiertas que ha realizado en Maddalen.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Martes, 28 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

El proyecto Liquid Gogo, en el que la hondarribitarra Sandra Cuesta ha estado trabajando durante los dos últimos meses en el espacio de arte contemporáneo Maddalen, está a punto de acabar. Tanto ayer, como hoy y mañana, entre las 18.00 y las 20.00, se podrá ver el resultado final.

– ¿Cómo surgió lo de hacer una residencia en Maddalen?

– Me lo propuso Judas Arrieta, encargado de Maddalen. Habían hecho algunas exposiciones colectivas y tenían pensado también actividades de este tipo. Creo que lo pensó, porque también alguna vez me lo ha comentado, que lo que yo hago no es lo habitual.

– ¿A qué se refiere?

– No es lo habitual para personas que van a ver una exposición, porque lo que hago no es una cosa concreta, en el sentido de que cuelgo un cuadro y ya está. Creo que él buscaba algo para romper con la dinámica que había.

– ¿Y qué es lo que hace Sandra Cuesta?

– Yo me dedico a la escultura, pero utilizo diferentes medios para ello. La reflexión siempre viene después, pero puedo utilizar el sonido, la imagen, objetos en sí, siempre desde una noción espacial. Y en este caso también he aprovechado la situación de ser una estancia recogida para articular todos estos diferentes medios que yo suelo utilizar. La imagen, en vídeo, los objetos, como escultura en sí, y el sonido. Y recogerlo todo a la vez, como crear una unidad.

– ¿Todo conduce a la escultura?

– Para mí la escultura es un medio en el que entrar desde la textura, el espacio y también la tridimensionalidad, que puedas verlo de diferentes puntos de vista. Y que implique también que el espectador se tenga que desplazar para verla. Eso también me interesa. Y ahí es donde puedo entender, por ejemplo, el uso del sonido. El espacio siempre es importante. Utilizo diferentes focos de sonido para activar espacialmente la sala. Entonces, eso implica que el espectador se mueva y va descubriendo cosas.

– Se ha centrado en la figura de Santa María Magdalena.

– Me interesaba esa figura, siempre me ha llamado la atención. Entonces, ya que iba a ir a un lugar histórico, la primera iglesia de La Marina, me situé en ese sentido. Y la figura de esta mujer entró en juego en mi imaginario.

– ¿Cómo han ido estos dos meses de trabajo y las sesiones abiertas al público?

– Bien, muy bien. Es una fórmula que a mí me permite ser flexible con el trabajo. Cuando vas a mostrarlo públicamente, la exigencia sube. Pero siempre puedes incorporar cosas nuevas o cambiar algo que no te ha funcionado o reforzar otra cosa. Y como fórmula está siendo enriquecedora. Normalmente tienes una oportunidad de mostrar tu trabajo, pero se me ocurrió lo de las sesiones abiertas y ha sido posisitivo, un momento de encuentro con la gente.

– Han podido ver la evolución de Liquid Gogo...

– Yo trabajo muy en continuo, entonces siempre va a haber un resultado. Ha habido pequeñas variantes, a veces cambios casi imperceptibles, y los que han venido a todas las sesiones sí han visto la evolución. Y ahora el formato en el que he estado trabajando está más definido. En cuanto a luz, sonido, el vídeo, toda la estructura está más sólida.

– Pero todo tiene su fin. En pocos días cerrará el proyecto.

– Yo creo que como residencia artística está siendo muy rica porque normalmente las residencias no suelen tener la posibilidad de mostrar el trabajo con tanta libertad como la que estoy teniendo yo. Y en ese sentido es muy directo. Yo tomo las decisiones y voy gestionando, así que me las he ido arreglando. Muchas veces vas a residencias, está muy bien porque avanzas en el trabajo, pero luego te lo llevas archivado a tu casa y no sabes cuándo se va a poder ver. Y en este caso, me ha dado tiempo a enseñarlo. También porque traía mucho trabajo hecho, trabajo de meses antes de entrar en Maddalen. Por eso, al entrar he podido darle forma enseguida. Ha sido eficaz porque había mucho trabajo de fondo hecho. Y eso también me ha permitido abrir las puertas con tranquilidad. Reconozco que si me dieran un mes más, lo agradecería, pero yo creo que así está bien. Lo cierro y ya está.