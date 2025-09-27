Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Orbañanos va a por su temporada número 25 en Hondarribia.

«En el remo, como en todos los deportes, hace falta paciencia y hace falta tiempo»

Mikel Orbañanos Entrenador de ORSA-HondarribiaEl entrenador oriotarra se muestra orgulloso del paso adelante que han dado los jóvenes y de la ayuda que han ofrecido los veteranos

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

Acabada la temporada, es momento de hacer balance con Mikel Orbañanos, que lleva ya 24 al frente de la Ama Guadalupekoa y ha sabido disfrutar de los éxitos durante muchos años pero también ha tenido el temple necesario en esta campaña para iniciar la reconstrucción de la plantilla.

– Antes del verano, con tantas bajas, ¿tenían dudas sobre el rendimiento de la trainera?

– Viendo los cambios que teníamos, nos tocaba un cambio de ciclo. El planteamiento fue intentar contar con gente joven del club y con la incorporación de algún remero de fuera y subiendo a gente de la B. Así completamos el equipo y afrontamos la temporada con dudas pero con ilusión.

QUINTO PUESTO«Veíamos que Getaria nos estaba pisando los talones pero supimos mantener la calma»FUTURO«Seguiremos igual, contando con la cantera y abriendo puertas si alguien quiere venir»

– Primera regata, séptimo puesto. Más dudas. Pero enseguida llegaron tres terceros puestos seguidos.

– La verdad es que esperábamos andar un poco menos. La idea era no pasar apuros y estar en mitad de tabla. Ese era el objetivo desde el inicio y en julio conseguimos unos resultados muy buenos, que ya pronto nos aseguraron estar en esa zona media de la tabla, incluso poder disfrutar de la tanda de honor varias jornadas. Y eso fue un subidón, que nos ayudó a tener confianza en nosotros mismos y a poder sacar un mayor rendimiento al equipo.

– ¿Empezar fuerte fue algo planificado?

– Sí, queríamos empezar fuertes más que nada para no pasar a apuros y para que la tripulación creyese en lo que estábamos haciendo. También queríamos estar bien a finales de agosto, sobre todo pensando en La Concha.

– Supongo que no esperaban remar tantas veces en la tanda de honor.

– Así es. Con el equipo tan renovado y tan joven estábamos dando un buen nivel en las regatas. Nunca nos quedábamos rezagados y la imagen que estábamos dando era buena. Y disfrutamos el hecho de remar tantas veces en la tanda de honor.

– En el segundo tramo de la liga, los resultados fueron un poco peores y apretaba Getaria por el quinto puesto... Tuvieron una bonita pelea, tanto en el mano a mano en regatas como en la clasificación general.

– Veíamos que Getaria se nos estaba acercando, también su nivel estaba subiendo un poco. Veíamos que venían de atrás para adelante y que nos estaban pisando los talones. Pero en esa situación supimos mantener la calma y otra vez aplicar en las regatas lo que estábamos aplicando hasta ese momento. Y justo entonces, entrar en La Concha también nos supo muy bien y además nos dio un plus para poder terminar la bien la liga, en quinta posición.

– Respecto a la liga, ¿qué regata fue la mejor y cuál la peor por parte de Hondarribia?

– Es verdad que hemos hecho muy buenas regatas. Por ejemplo en La Pobra do Caramiñal hicimos muy buena regata (cuarta posición), en Lekeitio (cuartos)... Y una de las peores fue la de Getaria. No quedamos tan mal (sextos), pero creo que anduvimos un poquito por debajo del rendimiento que esperábamos.

– Me llama la atención que entre las regatas buenas no destaca ninguna donde los resultados fueron mejores, las de los terceros puestos en Zierbena, Pasaia y Orio.

– Sí, la de Orio por ejemplo también fue buena regata. Pero una cosa son los resultados y otra las sensaciones.

– El trabajo y el aprendizaje de este año, ¿son la base para seguir creciendo en los próximos?

– Sin duda, pero todavía seguiremos en transición. Más que nada, porque en el remo, como en todos los deportes, hace falta paciencia y hace falta tiempo. Y yo creo que a estos chavales todavía les falta un tiempo para dar su mejor rendimiento. Por eso, vamos a tener un poquito de paciencia y seguramente tendremos alguna baja. Estamos súper agradecidos del trabajo que han hecho este año, porque era un momento en el que había que dar un empujón, había que enseñar a los jóvenes a estar en regatas importantes. Lo han hecho con creces y hay que agradecerlo.

– Entonces, ¿sigue la reconstrucción?

– Seguiremos en la misma línea, contando con la cantera y, si hay algún remero que quiere venir de otro sitio, le abriremos las puertas, sin olvidarnos de mantener nuestra filosofía y de dar oportunidad a los jóvenes.

