La «rareza histórica» del faro de Higer

El faro de Higer lleva más de un siglo siendo referencia de los arrantzales y de los navegantes de la bahía de Txingudi. Hoy en día cada vez son más los visitantes que se acercan hasta esta característica construcción, aunque deben resignarse con apreciarla desde fuera. Hasta que un día abra sus puertas al público, Santiago Sánchez Beitia ha escrito un trabajo bajo el título 'El Faro del cabo de Higer: un hito en la costa de Gipuzkoa', en el que detalla el contexto histórico, constructivo y tecnológico del faro.

Se trata de la octava edición de la serie de cuadernos 'Conoce tu ciudad', publicado este año por Arma Plaza Fundazioa. Este monográfico tiene su origen en el proyecto impulsado por la fundación para dar a conocer a los y las hondarribitarras la historia y el patrimonio de su ciudad. De hecho, en diciembre de 2023, Sánchez Beitia ofreció una conferencia y encabezó una visita guiada al interior del faro de Higer.

Catedrático y profesor la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de EHU y miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la que dirige un proyecto sobre faros históricos de España, Sánchez Beitia publicó en 2017 un catálogo de faros patrimoniales del Estado, una referencia entre los amantes de los faros. Además, desde la última década viene trabajando junto con el Puerto de Pasaia en la conservación de los faros de la costa guipuzcoana.

En el caso del faro de Higer, lo considera «una rareza histórica, en el buen sentido». Según cuenta, hay muy pocos faros en la costa cantábrica que se asemejen «a nivel compositivo, arquitectónico o en la organización» al de la costa de Jaizkibel, que cuenta con una estructura exterior de «gran asimetría y con rasgos neoclásicos». Aunque haya quienes consideren que tenga influencia francesa, Sánchez Beitia piensa que quisieron dotarlo de «un cierto realce» por ser el primer faro bajo jurisdicción española después de la red francesa.

Ubicación natural

Encendido por primera vez en 1865, las secuelas de la tercera Guerra Carlista obligaron a volver a levantarlo en 1881, esta vez 100 metros más abajo, su localización actual. En ese sentido, el de Higer «encaja en la organización de faros a nivel mundial, colocados para que un navegante pueda ver otros faros simultáneamente y poder distinguirlos». La ubicación del faro es natural, según el profesor, ya que yace en una zona cercana a una atalaya, la del Castillo de San Telmo, concretamente.

Tal y como detalla Sánchez Beitia en el monográfico, el interior mantiene «los cánones de los faros históricos del siglo XIX». De hecho, conserva vestigios inactivos del sistema de pesas, utilizado al menos hasta 1957 para iluminar la óptica. El catedrático, quien ha podido acceder al faro hasta en diez ocasiones, destaca que el de Hondarribia fue el primer faro bajo jurisdicción español en introducir sistema de rodamientos para girar la óptica denominado 'gallets', «un avance respecto a las ruedas fijas iniciales».

Abrirlo para conservarlo

En sus casi 150 años de historia, el funcionamiento del faro ha ido evolucionando a la marcha de los avances tecnológicos. Hace años que operan en base a motores eléctricos, aunque todavía es necesario que alguien controle su funcionamiento a distancia, visitando las instalaciones periódicamente. «El arreglo de cualquier eventualidad o problema no es automático». A pesar de que la figura del farero esté «en vías de extinción», Sánchez Beitia señala que «siguen siendo imprescindibles». De hecho, en Gipuzkoa queda un único farero, integrado en el cuerpo Puerto de Pasaia.

Aunque hoy en día ni el de Higer ni ningún faro de Gipuzkoa esté abierto al público (a excepción del de la isla de Santa Clara), el profesor defiende que es la única forma de conservarlos. «Si no se pueden visitar, antes o después serán una ruina y desaparecerán», opina. Considera que son «un elemento de patrimonio» y que «cuando visitas un faro tienes la sensación de lejanía y cercanía al mismo tiempo, de preguntarte cómo funciona, y quiénes y por qué lo pusieron allí».