Raimundo pondrá el broche

El sevillano repite en La Benta tras su recordada actuación de 2011

Fue una de las sensaciones de la edición de 2011, ¡y eso que no estaba en el programa! El Gran Wyoming no pudo cumplir su contrato con el Hondarribia Blues Festival pero no dejó tirada a la organización, al enviar a su amigo Raimundo Amador, que en aquella tarde de domingo, con recibimiento a los remeros incluido, se metió al público de La Benta en el bolsillo.

Amador aprendió flamenco con su padre y lo vivió en la calle pero después conoció el rock y el blues y los fue fusionando, creando un estilo particular. Es uno de los principales artífices del mestizaje entre el flamenco y otras músicas y en el pasado lideró dos importantes bandas de fusión como Veneno y Pata Negra. Ha colaborado con infinidad de músicos españoles y también extranjeros como Björk, Howe Gelb y, sobre todo, B. B. King.

13.00 Blues Village (Benta), paella popular, con actuaciones de Bayou Moonshiners (14.00) y Chicago All Stars (15.00) 19.00 Escenario San Pedro Kalea, New Orleans Jazz Funeral. 20.30 Escenario Benta, Ragtime Rumours. 22.00, Raimundo Amador. 23.30 Blues Village (Benta), clausura de la decimotercera edición del Hondarribia Blues Festival, con Mingo Coloma Simón Blues Express. 0.30, Jam Session con los artistas del festival.

Más además de Raimundo

En cualquier caso, el concierto de Raimundo no será lo único de lo que se podrá disfrutar hoy en la última jornada del festival de blues, que empezará a la una del mediodía con la paella popular en La Benta, amenizada por Bayou Moonshiners (14.00) y Chicago All Stars (15.00). Quienes les vieran ayer seguro que querrán repetir.

A las 19.00 en la calle San Pedro llegará el que puede ser uno de los platos fuertes de esta edición, New Orleans Jazz Funeral.

De ahí se pasará a La Benta, donde a las 20.30 actuará la banda holandesa Ragtime Rumours, teloneando a Raimundo Amador. Por último, a partir de las 23.30 en el Blues Village llegará la clausura de la decimotercera edición, con Mingo Coloma Simón Blues Express y, a última hora, una jam session con los artistas del festival.