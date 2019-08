«Queríamos tocar música en la calle, en un ambiente más distendido» Los integrantes de Scooby Band en La Marina, el escenario en el que más veces han actuado. Scooby Band está compuesta por doce exalumnos de Musika Eskola | La formación adapta piezas muy conocidas de géneros como el rock, el folk o el ska E.P. HONDARRIBIA. Domingo, 11 agosto 2019, 00:31

Probablemente hayan escuchado su música en los alrededores de La Marina alguna tarde de verano mientras tomaban algo. Doce jóvenes provistos de una batería, guitarra, varios trombones y otros instrumentos que interpretan versiones de temas conocidos. El último concierto que ofrecieron en Hondarribia fue el pasado 15 de julio y estos días se preparan para la actuación que llevarán a cabo el martes en Zarautz. Son Scooby Band, una grupo hondarribiarra que tiene como objetivo animar las calles guipuzcoanas ofreciendo música de calidad.

Si lo primero que se han preguntado es si el nombre de la formación tiene que ver con la popular serie producida por Hanna-Barbera a finales de la década de los sesenta, la respuesta es afirmativa. El director de Scooby Band, Oier Etxaburu, confirma que «surgió de casualidad, sin ninguna pretensión, un poco de cachondeo. Alguien sacó el nombre y seguimos el hilo. Además, queríamos empezar los conciertos tocando la sintonía y nos quedamos con el 'Scooby'».

La banda nació en 2016 como consecuencia de la unión de varios exalumnos de Musika Eskola. «Surgió porque querían seguir tocando», cuenta Etxaburu, que también pasó por la escuela de música como profesor. «Es difícil encontrar gente para montar este tipo de bandas porque no suele ser lo habitual, pero se dio la circunstancia. Tiene su dificultad de organización pero hay una buena relación entre ellos».

El director de Scooby Band explica que «teníamos la necesidad de seguir tocando y no queríamos hacerlo en un espacio cerrado. Preferíamos hacerlo delante de la gente, amigos, vecinos y familiares, en un ambiente más distendido. Que el que nos escuchase pudiese estar tomando algo tranquilamente en la calle».

El espectáculo que ofrecen tiene una duración aproximada de hora y media y en él suenan temas muy conocidos de géneros como el rock, el ska o el folk. «Tocamos canciones de grupos como Betagarri, Gozategi, cosas que nos van gustando y que funcionan muy bien».

En ese sentido, Etxaburu destaca «lo bien que nos ha acogido la gente en los conciertos. Quieren que sigamos, que actuemos más veces y siempre acaban pidiéndonos canciones. No hay muchas bandas de este tipo. Somos doce integrantes que ofrecemos un concierto informal en la calle y que además es gratuito».

Scooby Band está compuesta por Julen Iridoi (saxo alto), Julen García (saxo alto), Jon Aperribay (saxo alto), Urko Iridoy (saxo tenor), Ekhi Lazkanotegi (trombón), Gorka Lizarazu (trombón), Unai Virto (trompeta), Xabier Zapirain (trompeta), Mikel Lainsa (teclado), Endika Gabilondo (guitarra), Oier Adin (batería), y el director Oier Etxaburu.

El futuro

La gran mayoría de los integrantes de Scooby Band está cursando estudios superiores que les mantienen alejados de Hondarribia entre semana. Oier Etxaburu cuenta que «ésa fue la razón por la que algunos tuvieron que salir de la escuela. Resulta complicado que coincidamos entre semana y tenemos que ensayar los sábados y los domingos».

La juventud de los miembros del grupo es uno de los factores que hacen difícil vislumbrar cuál será el futuro de esta formación. «Si me preguntas cuando empezamos si me veía tocando con el grupo dentro de dos años, probablemente te hubiese dicho que no. La verdad es que no nos los planteamos. Los integrantes son muy jóvenes, el año que viene por ejemplo uno de ellos se irá de Erasmus. Mientras tengamos ganas y actitud, seguiremos».