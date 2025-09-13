«Queríamos hacer algo a escala grande y enseguida surgió la idea de los hacheros»

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

La novena edición del concurso de escaparates de fiestas ha premiado entre los diez participantes a Itxola Grafikagintza, Lokatz Hair Spa y Farmacía María Huarte, que reciben 450, 300 y 200 euros, respectivamente.

Con este certamen se prolonga la espectacular racha de Itxola, que ha obtenido premio en los siete concursos en los que ha participado, incluyendo carnaval y Navidad. En el de fiestas fue segundo en 2023 y primero el año pasado y en esta ocasión.

Isabel Ponce explica que «hemos querido hacer el contraste con el año pasado, que trabajamos a escala pequeña, con los bolígrafos como soldados. Esta vez queríamos hacer algo grande y desde el principio pensamos que sería con los hacheros. Ese momento en el que entran por el arco es lo más emotivo e impactante del día 8». Habla en plural porque «siempre me ayudan mis amigas Izaskun Ugarte y Amagoia Marcos».

La idea inicial era «mostrar cuatro o cinco morriones y a Enara Roteta se le ocurrió la idea de añadir la parte del pecho, que se ve un poco la camisa con la chaqueta. Y fue todo un acierto, porque al final ha sido un detalle que le ha dado mucho valor». Con ese cambio «se fueron sumando muchos detallitos. Incluso los botones de las camisas».

Todos los escaparates tienen mucho trabajo pero éste, más si cabe. «Los papelitos no están cortados con tijeras, están rasgados a mano. Para que tuvieran esa forma más irregular, más orgánica. Y luego están pegados uno a uno». Fue un trabajo «arduo. Empezamos a preparar todo a principios de agosto».

Los hacheros del escaparate «iban a llevar su pico, pala, serrucho... pero en algún momento se nos ocurrió que sería un guiño muy divertido y muy adecuado para Itxola que llevaran un lápiz, un boli... Y así además metíamos más material de la tienda y hacemos otro guiño a la vuelta al cole».

Volver a ganar supone «un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho y una alegría». Eso sí, aclara que «con o sin premio, con lo que me quedo es con la reacción de la gente y los comentarios que me llegan. Algunos días la gente se agolpa en el escaparate».

Lllegar y besar el santo

Así como Itxola domina los concursos de escaparates, Lokatz Hair Spa y Farmacía María Huarte han entrado en el podio en sus primeras participaciones.

No lo podía hacer antes Oihane Arocena, que abrió Lokatz en Zezen Plaza en marzo. Cuenta que «contacté con Ainhoa Gordo, que me había hecho el logo, y ella propuso la idea del espejo. La otra parte se me quedaba un poco vacía y, como iba a peinar a la cantinera de Tanborrada, pensé en colocar ahí esa fotografía de su abuelo cuando fue tambor mayor». Reconoce que «ha sido una alegría y me motiva para participar en los demás concursos».

María Huarte señala que «una amiga me animó a participar, nunca antes lo había hecho aunque ya tenía en mente la idea de convertir los botes en soldados, que es muy recurrente. Otros años suelo decorar el escaparte de la farmacia aunque sin presentarme al concurso. Y esta vez lo hice pero sin ningún tipo de ambiciones, no me imaginaba que iba a tener premio».