«Queremos ofrecer un turismo de calidad, pero pensando siempre en los de casa»

«Somos pioneros en Euskadi en cuanto a la digitalización y turismo responsable», aseguró Nuria Alzaga, presidenta de Bidasoa activa, en el anuncio de que ... Hotel Jauregui y Museo Oiasso han recibido la certificación de Empresa Turística Inteligente.

Nuestra comarca da un paso más en la transformación del sector turístico al implantar la norma UNE 178510 Empresa Turística Inteligente (ETI), un proyecto impulsado por Basquetour, con el apoyo de SEGITTUR y la Secretaría de Estado de Turismo, que busca fortalecer la competitividad, sostenibilidad e innovación de las empresas turísticas.

El objetivo del proyecto es acompañar a las empresas en su transición hacia un modelo inteligente, integrándolas en el ecosistema de los Destinos Turísticos Inteligentes (DTI) y alineándolas con la norma UNE 178501. Se apoya en cinco ejes fundamentales: gestión, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad.

Alzaga destacó que «gracias al trabajo y al esfuerzo del Hotel Jauregui y Museo Oiasso, damos un paso más y nos consolidamos como destino turístico inteligente» y recordó que «tenemos un paso intermedio, donde veinte empresas forman parte del código ético».

Estas certificaciones se enmarcan en la idea de que «aquellos que nos visitan tengan un turismo de calidad, pero pensando siempre en los de casa, que puedan seguir haciendo su día a día. Hablamos de sostenibilidad, de digitalización, pero sobre todo, de responsabilidad y de encontrar un equilibrio».

En la misma sintonía

En la misma línea se expresó Estitxu Urtizberea, vicepresidenta de Bidasoa activa, al asegurar que «hemos reflexionado mucho sobre la manera en la que debemos gestionar el turismo. Irun y Hondarribia fueron muchos años cada uno por su lado y ahora están en la misma sintonía».

Entiende Urtizberea que «hay que gestionar por un lado la presión que aguantan los habitantes y los comercios y, por otro, ofrecer una visita atractiva, ya que últimamente hemos estado escuchando que Hondarribia se estaba convirtiendo en un parque temático».

Juanjo Jiménez, director del Museo Oiasso de Irun, entiende que la certificación ETI es «una oportunidad que debíamos aprovechar para fortalecer nuestra manera de trabajar, un paso más en la mejora de los servicios del museo, donde llevamos tiempo intentando mejorar nuestros servicios y ofrecer lo mejor a nuestros visitantes».

Lorena Sánchez, del Hotel Jauregui, recordó que «llevamos años colaborando en varios proyectos relacionados con la calidad, tecnología, innovación y sostenibilidad. Esperamos que este certificado nos sirva para seguir mejorando en todo lo que hemos estado haciendo en el último año».