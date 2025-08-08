Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El mural participativo se pintó en Kasino Zaharra, bajo la guía de tres artistas hondarribitarras. F. DE LA HERA

Hondarribia

«Queremos que los hondarribitarras vivamos las fiestas en paz y unidos»

Guztion Alardea llevó a cabo ayer en Kasino Zaharra un mural colaborativo en el marco de su proyecto 'Jaiak Elkarrekin'

Joana Ochoteco

Irun

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

En el marco del proyecto 'Jaiak Elkarrekin', Guztion Alardea pintó ayer un mural participativo en los jardines de Kasino Zaharra. Bajo la guía de ... las artistas Julia Lasa, Maore Sagarzazu y Naiara Goikoetxea, invitaron al público a colaborar en la elaboración de esa obra colectiva: «ellas han marcado las líneas principales, para que luego la gente pueda seguir completando el mural», explicaron desde Guztion Alardea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  3. 3 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  5. 5 La situación de Sadiq y Zakharyan en la Real Sociedad y el interés en Equi Fernández
  6. 6 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  7. 7

    Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
  8. 8 Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia
  9. 9

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»
  10. 10 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Queremos que los hondarribitarras vivamos las fiestas en paz y unidos»

«Queremos que los hondarribitarras vivamos las fiestas en paz y unidos»