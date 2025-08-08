«Queremos que los hondarribitarras vivamos las fiestas en paz y unidos»

En el marco del proyecto 'Jaiak Elkarrekin', Guztion Alardea pintó ayer un mural participativo en los jardines de Kasino Zaharra. Bajo la guía de ... las artistas Julia Lasa, Maore Sagarzazu y Naiara Goikoetxea, invitaron al público a colaborar en la elaboración de esa obra colectiva: «ellas han marcado las líneas principales, para que luego la gente pueda seguir completando el mural», explicaron desde Guztion Alardea.

Bajo el sol de la tarde, con música y una barra con bebida y comida, el colectivo llevó a cabo esta acción en un verano en el que «hemos cogido fuerzas» y están materializando distintas iniciativas dentro de ese proyecto que busca «que los hondarribitarras vivamos las fiestas en paz y unidos». La obra que simboliza ese propósito se pintó sobre una gran lona, extendida en la zona central de Kasino Zaharra.

Publicación de varios videos

La semana pasada presentaron un resumen audiovisual de una serie de videos que irán haciendo públicos en las próximas semanas: «sentíamos que en el imaginario colectivo faltaba la imagen de la mujer vestida de soldado del Alarde». En esos videos recogen los testimonios de chicas que «cuentan sus vivencias y lo que sienten al vestirse de soldado. Creemos que hemos conseguido un bonito resultado», valoran desde Guztion Alardea. Según las impresiones que les transmitieron quienes se acercaron ayer a Kasino Zaharra a colaborar en la elaboración del mural, «sentimos que creamos ilusión en la gente que quiere ver la luz al final del túnel».

Guztion Alardea ha creado unas camisetas con el diseño de ese mural participativo que las personas interesadas en adquirir pudieron solicitar durante la tarde de ayer. El colectivo mantiene también abierta una recogida de solicitudes de las mujeres que quieran participar como soldados en el Alarde. Esta iniciativa tiene su origen en otra similar que llevó a cabo Guztion Alardea hace unos años, mediante la que «registramos la solicitud de 64 mujeres. Fue algo espontáneo, y ahora queremos darle un formato más oficial».

Las mujeres que quieran sumarse a esta petición deben aportar su nombre, apellidos, DNI y firma, e indicar en qué compañía les gustaría desfilar. «No nos importa el número de personas. Para nosotros, con que haya una mujer que quiera participar ya es suficiente», señalan desde Guztion Alardea.