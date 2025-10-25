Psilocybe Enea arranca una nueva temporada por todo lo alto con La Luz

Ibai Garzón y Urko Iridoy, de Psilocybe, con el cartel del próximo mes y con el del concierto de hoy.

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Sábado, 25 de octubre 2025, 21:23 Comenta Compartir

Con el concierto que La Luz (Seattle) y Exnovios (Iruñea) ofrecerán hoy a partir de las 19.00 empieza una nueva temporada en Psilocybe Enea. Las entradas cuestan 17 euros en venta anticipada (www.musikaze.net) y 21 en taquilla.

Desde la asociación musical, que cumple 35 años, apuntan que «al acabar el verano parece que se acaban también las propuesta culturales, pero nosotros seguimos con ganas». Precisamente en verano es cuando descansa Psilocybe y ahora vuelve a la carga con cinco conciertos en seis semanas, hasta que acabe noviembre. Eso es lo que ya está cerrado pero podrían incorporarse nuevas fechas antes de fin de año.

En ese repóker de conciertos «de nuevo hemos tenido la oportunida de traer a grupos extranjeros, pero sin olvidarnos de los de casa». La programación será «variada, porque así es el compromiso que tenemos con la música».

La Luz, desde Seattle

La programación empieza por todo lo alto, con la presencia del grupo estadounidense La Luz, de gira por Europa. Anteayer tocaron en Valencia, ayer a mediodía en Alicante y, tras pasar por Hondarribia, mañana será su primer día de la última semana sin conciertos pero para ir a Luxemburgo. También tocarán en Francia, Alemania y Holanda.

La Luz es un cuarteto femenino nacido en 2012 en Seattle, que se mueve entre el pop, surf y rock, con el teclado característico del garaje-rock de los años 60.

Con su segundo disco, 'Weirdo Shrine' (2015) se convirtieron en un grupo de referencia dentro de su estilo. Ahora están presentando su último disco, 'News of the Universe'.

La tarde-noche arrancará con Ex-novios, grupo pamplonica de música pop, con reminiscencias a The Smiths, The Byrds o The Jesus And Mary Chain, por ejemplo.

Siguientes citas

El 11 de noviembre comparecerán en Psilocybe ON (Donostia) y Travo (Oporto), el 15 están por confirmar los grupos que actuarán de la mano de Lotura, el 21 llegará otro grupo de Seattle, The darts, junto con los hondarribitarras Paramoundras, y el último concierto confirmado de este 2025 será el 29 de noviembre, con los zarazutarras Eraso! y NaizPresidente, de Pasaia.