Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Ibai Garzón y Urko Iridoy, de Psilocybe, con el cartel del próximo mes y con el del concierto de hoy.

Hondarribia

Psilocybe Enea arranca una nueva temporada por todo lo alto con La Luz

Dos grupos de Seattle y uno de Portugal se mezclan con bandas cercanas en las citas de las próximas semanas

Iñigo Aristizabal

HONDARRIBIA.

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:23

Comenta

Con el concierto que La Luz (Seattle) y Exnovios (Iruñea) ofrecerán hoy a partir de las 19.00 empieza una nueva temporada en Psilocybe Enea. Las entradas cuestan 17 euros en venta anticipada (www.musikaze.net) y 21 en taquilla.

Desde la asociación musical, que cumple 35 años, apuntan que «al acabar el verano parece que se acaban también las propuesta culturales, pero nosotros seguimos con ganas». Precisamente en verano es cuando descansa Psilocybe y ahora vuelve a la carga con cinco conciertos en seis semanas, hasta que acabe noviembre. Eso es lo que ya está cerrado pero podrían incorporarse nuevas fechas antes de fin de año.

En ese repóker de conciertos «de nuevo hemos tenido la oportunida de traer a grupos extranjeros, pero sin olvidarnos de los de casa». La programación será «variada, porque así es el compromiso que tenemos con la música».

La Luz, desde Seattle

La programación empieza por todo lo alto, con la presencia del grupo estadounidense La Luz, de gira por Europa. Anteayer tocaron en Valencia, ayer a mediodía en Alicante y, tras pasar por Hondarribia, mañana será su primer día de la última semana sin conciertos pero para ir a Luxemburgo. También tocarán en Francia, Alemania y Holanda.

La Luz es un cuarteto femenino nacido en 2012 en Seattle, que se mueve entre el pop, surf y rock, con el teclado característico del garaje-rock de los años 60.

Con su segundo disco, 'Weirdo Shrine' (2015) se convirtieron en un grupo de referencia dentro de su estilo. Ahora están presentando su último disco, 'News of the Universe'.

La tarde-noche arrancará con Ex-novios, grupo pamplonica de música pop, con reminiscencias a The Smiths, The Byrds o The Jesus And Mary Chain, por ejemplo.

Siguientes citas

El 11 de noviembre comparecerán en Psilocybe ON (Donostia) y Travo (Oporto), el 15 están por confirmar los grupos que actuarán de la mano de Lotura, el 21 llegará otro grupo de Seattle, The darts, junto con los hondarribitarras Paramoundras, y el último concierto confirmado de este 2025 será el 29 de noviembre, con los zarazutarras Eraso! y NaizPresidente, de Pasaia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Psilocybe Enea arranca una nueva temporada por todo lo alto con La Luz

Psilocybe Enea arranca una nueva temporada por todo lo alto con La Luz