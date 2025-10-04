El PSE-EE solicita un plan para evitar inundaciones por las mareas vivas

I.A. HONDARRIBIA. Sábado, 4 de octubre 2025, 21:01 Comenta Compartir

El PSE-EE de Hondarribia alerta sobre el riesgo de inundaciones por los altos índices de mareas el 6,7 y 8 de octubre y 4, 5 y 6 de noviembre y vuelve a solicitar «un plan definitivo para evitar que las mareas vivas provoquen inundaciones en Mendelu, el camino de Lau Aizeta y la regata de Santa Engracia».

Para los socialistas «es necesario tomar medidas y poner todos los medios para prevenir una situación que se viene repitiendo en los últimos años». Al tratarse de «un asunto muy grave que afecta directamente a muchas vecinas y vecinos, pedimos al Ayuntamiento que actúe ya y no retrase más la puesta en marcha de un plan que dé una solución definitiva».

El PSE-EE ha lamentado «la dejadez y la falta de información de este gobierno municipal que sigue sin ser claro y sin anunciar si tiene previsto tomar alguna medida. Una vez más, le solicitamos que se anticipe a los problemas y que, de una vez por todas, ofrezca soluciones».