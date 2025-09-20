Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PSE-EE propone medidas para facilitar el acceso a la vivienda

HONDARRIBIA.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:31

El PSE-EE de Hondarribia ha presentado una serie de propuestas fiscales para el ejercicio 2026, con intención de amortiguar el problema de la vivienda.

Por un lado, los socialistas plantean una bonificación de hasta el 99% de la cuota íntegra del IBI para viviendas cedidas en programas del Gobierno Vasco. Asimismo, sustituir de forma progresiva el recargo actual por un canon de diez euros por metro cuadrado recogido en la Ley Vasca sobre Viviendas Vacías.

Los socialistas explican que «el objetivo es movilizar viviendas asequibles y garantizar que todo el mundo tenga derecho a acceder a una, no solo unos pocos privilegiados. Queremos que la juventud pueda quedarse en Hondarribia y, al mismo tiempo, dinamizar la economía local».

Por otro lado, el PSE-EE propone una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra de IBI en viviendas que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, para la que hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico proveniente de las energías renovables y para las que tengan eficiencia energética de la clase A o B.

Asimismo, el PSE-EE local plantea exenciones para viviendas que, aunque no sean residencia habitual, acrediten un consumo mínimo de energía y agua.

