PSE-EE presenta propuestas por más de seis millones de euros al presupuesto

El PSE-EE de Hondarribia ha presentado propuestas para el presupuesto municipal de 2026 por valor de más de seis millones de euros, con el objetivo de «consolidar una ciudad solidaria y amable en la que nadie se quede atrás y en la que se facilite el acceso a la vivienda como un derecho, no como un privilegio».

Con estas propuestas, los socialistas buscan «modificar y mejorar las cuentas que presenta el actual equipo de gobierno y orientar las cuentas hacia las necesidades reales de la ciudadanía».

La vivienda es una de las principales prioridades del PSE-EE, intentando atajar «el problema que tiene la ciudadanía para acceder a un piso digno». En ese sentido, «es fundamental que el Ayuntamiento compre suelo para poder construir vivienda pública en régimen de alquiler o tasada». En esa dirección irían tres millones de euros, porque «el acceso a la vivienda no puede depender de intereses privados ni de operaciones especulativas. Debe ser una prioridad pública».

En el mismo terreno, los socialistas proponen «una partida de 250.000 euros para apoyar a las personas y familias que se ven afectadas por el incremento y la carestía de los precios de las viviendas» y por último apuestan por «la creación de una sociedad pública municipal de vivienda con una dotación de 150.000 euros para que gestione la construcción de viviendas en Tudelenea, Presa, Muliate, Karmelitas y Etxenikenea, y que además promueva la movilización de vivienda vacía, la regulación de pisos turísticos y la intervención de zonas tensionadas».

En otro contexto, el PSE-EE propone 50.000 euros para reforzar el carácter público de Musika Eskola, o la creación de aparcamientos públicos en zonas céntricas como Eroski y Javier Ugarte, para facilitar el acceso a la parte vieja y La Marina».