Hondarribia

El PSE-EE destaca el «gran civismo demostrado por la sociedad hondarribitarra»

HONDARRIBIA.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

El PSE-EE local considera que las fiestas «transcurrieron con una gran normalidad, fundamentalmente por el gran civismo demostrado por la sociedad hondarribitarra».

Los socialistas aseguran «no entender la estrategia del actual equipo de gobierno y de Abotsanitz en particular. Si entre sus prioridades se encuentra trabajar con los diferentes agentes relacionados con el Alarde, creemos que sus valoraciones no avanzan en la dirección adecuada».

Apunta el PSE-EE que la frase «algunos derechos fundamentales siguen sin cumplirse, situando el alarde que es patrimonio común, en el centro del conflicto» de Abotsanitz «tan solo puede crear confusión entre los ciudadanos. Si se produce alguna conculcación de los derechos fundamentales el alcalde debería de tomar medidas para que no se produzcan. No nos parece adecuado emplear una retórica sin sentido que nada aporta a la normalización de la situación».

A los socialistas les «llama la atención que el equipo de gobierno, en vez de felicitarse por que HAOSE cumplió el decreto, arremeta contra ellos. Creemos que estas afirmaciones poco aportan a la convivencia».

Desde el PSE-EE ven que «para reconducir esta situación, en la que es justo reconocer que se han dado algunos avances, creemos que es necesario situar el debate en el punto de que todos tenemos parte de razón. Hay muchos relatos y no podemos pretender apropiarnos del mismo como lo está intentando el equipo de gobierno y, de manera muy particular Abotsanitz».

