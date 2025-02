El PSE-EE denuncia que Montañenea incumple la reserva legal de vivienda protegida

I. A. HONDARRIBIA. Miércoles, 26 de febrero 2025, 20:09 Comenta Compartir

El PSE-EE de Hondarribia asegura que la promoción de Montañenea «incumple desde el primer momento la reserva legal de vivienda protegida. Abotsanitz ha presentado un convenio urbanístico en el que la vivienda protegida es el 33% de la nueva edificabilidad, en vez del 75% que marca la ley. Y además, se incrementa la vivienda libre respecto al PGOU de 2017, y pasa de 4.320 metros cuadrados edificables a 5.000».

Desde el bando socialista «esperábamos que el Ayuntamiento de Abotsanitz nos trajera por fin un plan en el que se cumpliera la ley y que el 75% de las viviendas fueran protegidas».

Sin embargo, «estamos sorprendidos y no encontramos la menor justificación para el interés general en este despropósito. No hay ningún motivo para no cumplir la ley y que el 75% de las viviendas sean protegidas, ni tampoco para concederle más vivienda libre al promotor».

El PSE-EE recuerda que «el Ayuntamiento tiene fondos más que de sobra, pero no vemos que promueva una sola vivienda social». El promotor de Montañenea «está encantado, porque se le conceden más viviendas libres que en el PGOU de 2017 y se le permite pagar en ladrillos el déficit de vivienda protegida»