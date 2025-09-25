Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hondarribia

Proyección de 'Galerna. El horizonte infinito' y coloquio

Mañana a las 19.00 en el auditorio, con posterior coloquio

I. A.

HONDARRIBIA.

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:35

'Galerna. El horizonte infinito' es el título del documental que se proyectará mañana sábado en el auditorio, a partir de las 19.00, con entrada gratuita, en un evento organizado por Ttopara Kultur Elkartea.

El mediometraje recoge, a través de entrevistas con supervivientes y familiares de fallecidos, lo sucedido a mediados de julio de 1961, cuando se desató un enorme temporal de tres días en el Cantábrico, desde Galicia hasta Euskadi, con olas de más de doce metros y vientos huracanados de más de 150 kilómetros por horaque cogió desprevenida a toda la flota pesquera y que hundió 21 embarcaciones, acabando con la vida de 83 pescadores, dejando 53 viudas y 126 huérfanos.

Es un trabajo de Lucía Goñi Muñoz, madrileña con raíces asturianas, a la que le llegó la historia porque su bisabuelo pudo salir vivo de aquel trance. Entre los entrevistados están los hondarribitarras Agustín Tife y Beñardo Lazkanotegi.

Tras la proyección se montará un coloquio con arrantzales veteranos y familiares de víctimas, para recordar aquel doloroso episodio.

