«Al principio me costó creérmelo» Sábado, 1 septiembre 2018, 00:58

«Soy un poco torpe por naturaleza», reconoce la cantinera de Mendelu. «Estos días me repiten que no me caiga, que no salga a patinar ni ande en bici. Sería el tercer esguince de este año, así que, básicamente, me han dicho que me quede en casa», cuenta entre risas Cristina. Sobre la relación con el resto de cantineras, destaca que «nos llevamos muy bien, somos un grupo majo». Su ama es la que le ha ayudado con los preparativos. «Hemos ido a todos lados juntas. Hemos acabado muertas pero muy contentas».