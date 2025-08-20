Hondarribia«Será la primera vez que interpretemos las canciones del nuevo disco»
Chloe Bird CantautoraMitad extremeña, mitad francesa, la cantante subirá al escenario de Hondarribia para interpretar canciones «con muha profundidad»
B. HOSSEIN
Hondarribia.
Miércoles, 20 de agosto 2025
Chloe Bird es una compositora, cantante y actriz extremeña, licenciada en Arte Dramático y con formación profesional en piano. Desde sus inicios ha participado en prestigiosos festivales nacionales e internacionales como WOMAD. Con una trayectoria marcada por la sensibilidad y la mezcla de folk, pop y música de autor, ha sido galardonada en dos ocasiones.
–¿Qué significa para usted actuar en el Bidasoafolk?
–Para mí va a ser un concierto muy especial por varios motivos. Uno, porque es nuestra primera vez aquí y segundo porque es la primera vez que vamos a interpretar las canciones del nuevo disco.
ESTILO«Creo que tiene mucho de folk —quizás no tanto desde la raíz—, por eso no me preocupa tener que adaptar el repertorio»COMPOSICIÓN«Siempre defendemos la música como para ser escuchada con atención y yo creo que va a ser un lugar propicio para ello»
–¿Qué puede esperar el público de su actuación del sábado? ¿Habrá sorpresas?
–Interpretaremos algunas de las canciones del nuevo disco y teniendo en cuenta que va a ser en una plaza y que es un festival, nos apetece hacer un concierto que sea ligeramente más íntimo. Siempre defendemos música como para ser escuchada con cierta atención y yo creo que va a ser un lugar propicio e idóneo para ello. Son canciones con mucha profundidad, algunas con mucha energía, otras con un poco menos, pero siempre tienen como esa carga emocional. Es música reflexiva.
–¿Cómo se adapta su repertorio a un festival de folk?
–Siempre me cuesta definir mi música. Creo que tiene mucho de folk —aunque quizás no tanto desde la raíz—, pero he escuchado muchísima música folk y por eso no me preocupa tener que adaptar el repertorio: hay mucha guitarra acústica. Lo que ocurre es que este proyecto actual lo estamos abordando desde una perspectiva más moderna, quizá menos tradicional; lo mezclamos con el pop, con ciertos elementos de música clásica, con sintetizadores y con guitarras eléctricas...
–¿De cuántas canciones está compuesto su repertorio? De todas ellas, ¿cuál diría que es su preferida?
–Tenemos un repertorio de unos 45–50 minutos, así que serán unas 11 canciones. Y si me preguntas cuál es mi preferida, la verdad es que lo hablaba hace poco con Delgado —el músico que me acompaña en el proyecto— y nos costaba decidirnos. Es un poco como eso de elegir entre tu padre y tu madre: todas las canciones están ahí por un motivo y cada una es especial. Las del disco 'Flores y Escombros' han adquirido ahora un carácter distinto al de antes, y las del nuevo trabajo también tienen su propio valor... así que es difícil decantarse. Pero si tuviera que elegir una en este momento, diría que mi favorita es 'Los pájaros han vuelto a verme'.
