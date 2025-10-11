«Es un premio individual, pero que no podríamos conseguir sin el equipo»

Iñigo Aristizabal HONDARRIBIA. Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46 Comenta Compartir

Cada año la ACT suele cambiar la ubicación del acto de entrega de premios a los mejores patrones de la temporada, y esta vez la elección era clara, ya que tanto en categoría masculina como femenina se han impuesto los hondarribitarras, Ioseba Amunarriz y Miren Garmendia. En el restaurante-asador Sutan se llevó a cabo el acto con la presencia de los patrocinadores Caixabank y ETB, que entregaron los trofeos y cheques de 3.000 euros. Estos se sumarán a las bolsas de premios de cada tripulación.

Amunarriz acumuló 155 puntos y aventajó en 26 al segundo, Gorka Aranberri, de Orio, para conseguir su cuarto triunfo, siendo los anteriores en 2009, 2017 y 2025). Por su partem Miren Garmendia acabó con 84 puntos y cuatro de diferencia sobre Joana Halsouet, de Donostia Arraun Lagunak.

–¿Qué significa este galardón?

– Ioseba: Que se ha hecho bien el trabajo. Y se premia a una persona, pero es el trabajo de un conjunto. Si el conjunto lo hace bien, sale todo y este año yo creo que en eso lo hemos abordado.

–Miren: Eso es, se trata de un premio al trabajo en equipo, de un trabajo bien hecho y estoy muy contenta, sobre todo además de celebrarlo aquí junto a Ioseba, me hace gran ilusión.

–¿Qué valor se le da a esta clasificación y al premio?

– I: Lo que más miramos es que el bote vaya rápido y en eso influyen también las ciabogas, donde queremos ganar tiempo o al menos no perderlo.

–M: Creo que ni yo ni mucha gente no sabemos muy bien cómo valoran este premio. Realmente yo creo que un buen patrón se debería valorar en otros aspectos. Aún así, un premio siempre es bienvenido.

–Han liderado las clasificaciones casi todo el verano, ¿han estado pendientes de cómo iba la pelea?

–I: Ya te digo que lo principal es cómo va la trainera, pero no voy a ocultar que cuando acaba la regata también miramos a esta clasificación, además yendo líder muchas jornadas. Apetecía seguir con el maillot.

–M: Sí. En alguna regata en la que el puesto no era muy bueno, era bonito subir al barco de la organización al acabar y recibir el maillot. Sí que hemos estado atentas a la clasificación y nos ha hecho ilusión haber ganado.

–¿Cambiarían estos trofeos por alguna bandera o por lograr la permanencia?

–I: Aunque hay que valorar que esto es un premio con el que se subraya que algo se ha hecho bien, no te diría que no... Los premios siempre son agradables, pero siempre quieres ganar banderas. Conseguir esos triunfos significa más que los premios.

–M: Sí, la verdad es que sí.

–Desde fuera al patrón se le ve sobre todo su labor a la hora de tomar las ciabogas pero es mucho más que eso, ¿no?

–I: Nuestro trabajo es mantener una buena dirección, hacerlo bien con los remeros, hacer que el bote vaya rápido en todo momento. No sólamente son las ciabogas, porque las regatas son veinte minutos y pasan muchas cosas. Es un conjunto de cosas que hay que hacer para que el bote vaya rápido.

–M: Hay muchísimas cosas, por eso al final es muy difícil valorar todo el trabajo de un patrón, que está a mil cosas. Y en invierno también te tienes que preparar muy bien para llegar bien a la temporada y hay un trabajo detrás que muy poca gente sabe.

–¿Por qué son patrones y no remeros?

–I: Creo que era pequeñito, no valía para remar, pero andaba de timonel, andaba de patrón. Me acuerdo que entré en el club en el 93, que ya ha llovido desde entonces, y poco a poco fui buscando ser patrón. Remé en cadete, me acuerdo que la última regata fue un campeonato de Euskadi, en ocho con timonel, que hicimos cuartos. Después ya siempre patrón.

–M: Empecé de muy pequeña, en 2014 o así. Como era la más pequeñita y la más dicharachera, me metieron ahí y no he salido. Me gusta mucho ser patrona, ahora más con los años que llevo aquí y la confianza que tengo con las remeras, es algo que hago muy a gusto. Remar sólo he remado en algún entrenamiento, pero nada serio.

–Ioseba, llevas ya cuatro trofeos al mejor patrón, el que más.

–Creo que he tenido buenos remeros y el mejor entrenador, que me ha enseñado mucho. Intentamos hacer las cosas bien y así es como llegan las victorias y este tipo de premios.